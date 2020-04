Raju ja nopea reagointi tehosi — Tämän takia Latvia on Euroopan viimeinen kolkka ilman koronakuolemia

Latvia on onnistunut poikkeuksellisella tavalla koronaviruksen suitsimisessa. Jos kääpiövaltioita ei oteta lukuun, Latvia on ainoa Euroopan maa, jossa kukaan ei ole kuollut koronavirukseen.

Euroopassa koronakuolemilta ovat välttyneet Latvian lisäksi vain Liechtenstein, Monaco, Malta ja Vatikaani. Maailman terveysjärjestön WHO:n koronatilastoissa myös Slovakia näkyy vielä nollan kuoleman maana, mutta Reuters uutisoi tiistaina, että maassa on jo vahvistettu ensimmäinen kuolemantapaus.

Latviassa on otettu käyttöön samantyyppisiä varotoimia kuin Suomessa, mutta varhaisemmassa vaiheessa.

Maaliskuun 13. päivänä koulut siirtyivät etätyöskentelyyn ja 17. päivänä rajat sulkeutuivat. Silloin kansainvälinen lento-, bussi- ja junaliikenne pysähtyi tarkoin rajattuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Näiden neljän päivän aikana Latvian koronatapausten määrä kipusi 17:sta 60:een.

Suomessa hallitus ilmoitti 16. maaliskuuta koulujen lähiopetuksen lopettamisesta ja Suomeen tulevan matkustajaliikenteen keskeyttämisestä. Siinä vaiheessa Suomessa oli vahvistettu 272 koronatartuntaa.

Kolme syytä onnistumiseen

Koronan vastaista taistelua johtaa Latviassa Uga Dumpis, tartuntatautien johtava asiantuntija Latvian terveysministeriössä. Dumpis kertoo Lännen medialle, että Latvian onnistumiseen on kolme keskeistä syytä.

Ensimmäinen on se, että väestön sosiaalisia kontakteja vähennettiin rajuin toimin jo aikaisessa vaiheessa, kun tartuntoja levittivät lähinnä Italiasta ja Itävallasta palanneet lomalaiset. Toinen on se, että testaaminen oli jo aivan alussa erittäin laajaa. Kolmantena syynä Dumpis manitsee hyvän tuurin.

– Otimme käyttöön radikaaleja toimia yhdistettynä laajaan testaukseen ja onnistuimme estämään leviämisen riskiryhmiin, Dumpis summaa.

– Tärkein matalaa kuolleisuutta selittävä asia on se, että vain pieni osa potilaista kuuluu kuusikymppisten ikäryhmään, hän sanoo.

Dumpis selittää, että epidemian alkupäivinä Euroopan koronakeskittymistä palasi Latviaan tuhansia ihmisiä. Virus ei kuitenkaan päässyt leviämään laajalle, sillä suuria tapahtumia ei järjestetty ja ihmiset välttivät kontakteja tehokkaasti.

– Investoimme paljon testaukseen jo aivan alkuvaiheessa. Muut maat eivät testanneet yhtä paljon. On toki joitain maita, kuten Saksa, Korea ja Islanti, joissa on testattu laajasti. Nyt Viro testaa meitä enemmän, mutta alkuvaiheessa he eivät testanneet minusta riittävän paljon, Uga Dumpis sanoo.

– Jotkut maat luopuivat tartuntaketjun jäljittämisestä. Me pyrimme edelleen selvittämään tartunnan lähteen, ottamaan häneen yhteyttä sekä eristämään ja testaamaan hänet.

Kaksi potilasta huonossa jamassa

Uga Dumpis on erittäin tyytyväinen Latvian tilastoihin. Hänen mukaansa luvut osoittavat, että kontrolli jarruttaa viruksen leviämistä tehokkaasti.

– Meillä on tähän mennessä kolme potilasta tehohoidossa, mikä on todella pieni luku, hän mainitsee.

Dumpis sanoo, että kaksi potilaista on nyt varsin huonossa kunnossa.

Nähtävissä on myös merkkejä pahemmasta. Dumpis on huolissaan siitä, että virusta on nyt todettu sairaaloiden hoitohenkilökunnalla ja se on levinnyt myös kodittomien yömajassa.