Ulkomainen työvoima on tullut rakennuksille jäädäkseen, sillä työvoimasta on pula

Rakennusalan työvoimapulaa on tilkitty ulkomaalaisilla työntekijöillä. Pääkaupunkiseudun työmailla joka kolmas työntekijä on ulkomailta, tyypillisimmin Virosta. Muualla maassa heitä on vain joka kymmenes. Meno vierastyöläisten kansoittamilla työmailla on Rakennusliiton mukaan "vallatonta".