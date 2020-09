Ranskalainen käsitys sananvapaudesta mahdollistaa loukkaaviksi koettujen kuvien julkaisemisen

Satiirilehti Charlie Hebdon päätöstä Muhammed-kuvan julkaisemisesta on perusteltu sananvapaudella. Lehteä on puolustanut muun muassa presidentti Emmanuel Macron.

Satiirilehti Charlie Hebdo sai arvovaltaista tukea päätökselleen julkaista uudelleen profeetta Muhammedia esittävä pilakuva syyskuun alussa. Presidentti Emmanuel Macron korosti tuolloin, että Ranskassa on vapaus pilkata myös uskontoa ja että Ranskan tasavalta on uskonnoton.

Myös useat suurten puolueiden johtajat muistuttivat sananvapauden tärkeydestä.

Edellinen presidentti Francois Hollande puolestaan puhui terroristeja koskevan oikeudenkäynnin tärkeydestä, mutta ei halunnut ottaa kantaa pilakuvien julkaisuun.

Keskiveroranskalaisten mielipiteet pilapiirrosten uudelleen julkaisemisesta jakautuivat. Julkaisemista vastustaneet vetosivat turvallisuusriskeihin. Puoltajat muistuttivat sananvapauden merkityksestä.

14 syytettyinä edellisestä iskusta

Charlie Hebdo -lehti julkaisi muslimit aiemmin raivostuttaneen pilakuvan uudelleen syyskuun alussa samaan aikaan, kun 17 kuolonuhria vaatineiden terrori-iskujen oikeudenkäynti alkoi Pariisissa.

Vuonna 2015 tehdyt iskut kohdistuivat lehden toimitukseen ja juutalaisten kosher-kauppaan.

Oikeudenkäynnissä on ollut syytettyinä 14 henkilöä, joiden katsotaan auttaneen ratkaisevasti iskujen tekemisessä. Kolme syytetyistä ei ole ollut paikalla oikeudessa. Heidän ei uskota olevan enää elossa.

Radiokanava RTL:n oikeudenkäynnin alla julkaiseman gallupin mukaan jopa 26 prosenttia islaminuskoisista nuorista puolsi 2015 tapahtuneita iskuja. Ranskassa on noin 4 – 5 miljoonaa islaminuskoista ja maassa on pitkään oltu huolissaan muslimien radikalisoitumisesta. Viranomaisten mukaan maassa on vuosittain estetty ainakin toistakymmentä terrori-iskua.

Charlie Hebdon toimituksen lähellä Pariisissa iskettiin perjantaina iltapäivällä. Arviot puukkoiskussa loukkaantuneiden määrästä ovat vaihdelleet kahdesta neljään.

Tapahtumapaikalta löytyi pitkä veitsi ja epäilyttävä pakkaus. Pakkauksesta ei kuitenkaan löytynyt räjähteitä.

Poliisi kertoo ottaneensa kiinni yhden epäillyn Bastillen oopperan portailla Pariisissa. Lapsia on kehotettu pysymään sisällä ja metrolinjoja on suljettu puukotusalueen lähellä.

Tuoreen puukotuksen motiivista ei ole tietoa.