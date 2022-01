Ranskassa on kerrottu tutkijoiden havainneen uutta koronavirusmuunnosta maan eteläosissa. Muunnosta kutsutaan tällä hetkellä nimellä IHU. Maailman terveysjärjestö WHO ei vielä pidä IHU-muunnosta merkittävänä uhkana. IHU havaittiin ensimmäisen kerran marraskuussa. Tutkijat uskovat uuden variantin olevan peräisin Kamerunista. Ranskan valtion tukeman tutkimuksen esijulkaisun perusteella tautitapauksia olisi tähän mennessä vahvistettu toistakymmentä. Firstpost -julkaisu kirjoittaa, että IHUssa on 46...

