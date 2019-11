Ratkaisun hetket lähestyvät postilakossa – Osapuolet vetäytyivät neuvotteluihin vaitonaisina sovittelijan johdolla

PAU ja Palta kokoontuivat sunnuntaina aamupäivällä jatkamaan varsinaisia työehtosopimusneuvotteluita. Iltapäivään kello kolmeen mennessä PAU ja Posti antavat vastauksensa pakettilajittelijoita koskevaan ratkaisuehdotukseen, jonka epävirallinen työryhmä antoi lauantaina. Juuri kiista pakettilajittelijoista on estänyt sopimuksen syntymisen. Jos kiistaan ei saada sopua, maanantaina alkavat laajat tukilakot, jotka lamaannuttavat pääkaupunkiseudun julkisen liikenteen ja vaikuttavat laivoihin ja lentoliikenteeseen.

Tänään selviää, päättyykö pian kaksi viikkoa kestänyt postilakko ja pääsevätkö Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ja työnantajapuolta eli Postia neuvotteluissa edustava palvelutyönantajat Palta yhteisymmärrykseen.

Osapuolet kokoontuivat sunnuntaina aamupäivällä valtakunnansovittelijan toimistolle jatkamaan keskeytyksissä olleita neuvottelujaan. Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto ja PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen olivat varsin vaitonaisia.

Aarto sanoi, että neuvotteluissa on vielä muutamia avoimia kysymyksiä. Vaikka ne eivät ole helppoja, niistä on hänen mukaansa löydettävissä sopu muutamien lähituntien aikana.

PAUn Nieminen ei kommentoinut neuvottelujen sisältöä, mutta kertoi PAUn hallituksen kokoontuvan sunnuntaina vielä toistamiseen. Päätös siitä, jatkaako PAU lakkoiluaan, on tehtävä puoleen yöhön mennessä.

Ei tietoa, miten nopeasti tukilakot saataisiin peruttua

Nieminen ei arvioinut sitä, miten nopeasti tukilakot saadaan loppumaan siinä tapauksessa, että PAU ja Palta pääsevät sopuun. Nieminen korosti, että tukilakkojen päättymiseen vaaditaan kyseisten liittojen oma päätös.

Kiistakysymyksenä on ollut 700 pakettilajittelijaan sovellettava työehtosopimus. Posti on päättänyt siirtää pakettilajittelijat tytäryhtiö Postipalveluihin ja samalla Medialiiton ja Teollisuusliiton solmimaan sopimukseen, jossa pakettilajittelijoiden palkat on huonommat kuin vanhassa sopimuksessa.

Tämä kiista siirrettiin valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalta neljän kokeneen työmarkkinaneuvottelijan eli Ann Selinin , Jukka Ahtelan , Lauri Ihalaisen ja Lasse Laatusen työpöytään. Selin on entinen Palvelualojen ammattiliiton PAMin puheenjohtaja ja Ihalainen entinen työntekijäpuolta edustavan SAK:n puheenjohtaja ja sdp:n kansanedustaja. Laatunen on työnantajapuolta edustavan Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n entinen työmarkkinajohtaja ja Ahtela myös työmarkkina-asiantuntija.

Selvitysryhmä antoi ratkaisuehdotuksensa pakettilajittelijoiden tilanteesta lauantai-iltana. Vastauksia PAUlta ja Postilta odotetaan sunnuntai-iltapäivä kolmeen mennessä. Sitä ennen osapuolet eivät kommentoi esitystä. Esimerkiksi PAUn hallitus kokoontui neuvottelemaan kannastaan esitykseen sunnuntaiaamuna kello 9. Ratkaisuehdotuksen sisältöä ei ole kerrottu julkisuuteen. Palta sai ratkaisuesityksen vain tiedokseen, Posti on pakettilajittelijakiistassa osapuolena kommentoimassa hyväksyykö ratkaisuehdotuksen.

Saadaanko tukilakot purettua, jos sopu syntyy vasta myöhään illalla?

Selvitysryhmä on käsitellyt vain kiperää kysymystä pakettilajittelijoista. Varsinaiset työehtosopimusneuvottelut olivat monelta osin edenneet pitkälle ennen neuvotteluiden katkeamista pakettilajittelijakiistaan.

Mikäli sopua ei sunnuntainakaan synny, maanantaina alkavat tukilakot vaikuttavat monen suomalaisen arkeen merkittävästi. Esimerkiksi Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton tukilakko lamaannuttaisi pääkaupunkiseudun julkisen liikenteen ja vaikuttaisi myös laivaliikenteeseen. Ilmailualan unionin IAUn tukilakko vaikuttaisi Helsinki-Vantaan lentoaseman asiakaspalveluun ja maa- ja catering-palveluihin.

