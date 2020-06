Ravintolat avasivat jälleen ovensa – historiallista päivää vietettiin Helsingissä koleassa säässä samalla, kun muu Suomi paistatteli auringossa

Ravintolat avasivat ovensa Helsingissä maanantaina koleassa säässä samalla, kun aurinkoinen sää helli terassikansaa muualla Suomessa. Huhtikuun alusta kestäneiden rajoitusten purku toi ensimmäiset asiakkaat terasseille jo puolilta päivin.

Rajoitusten purkaminen toi pitkäaikaiset ystävykset Kirsi Huhtamäen ja Marja-Leena Sädekiven pitkästä aikaa saman pöydän ääreen ravintola Kappeliin.

– Se on vähän kuin Ruususen unesta heräisi. Olemme viimeisten kuukausien ajan hyvin vähän asioineet missään, ravintoloissa ei tietenkään lainkaan. Pakolliset kaupassa käynnit ja pienet lenkkeilyt ovat olleet mahdollisia.

Rajoitusten purku ei huoleta Huhtamäkeä ja Sädekiveä. Koronaepidemian ensimmäisten viikkojen aikana koettu turvattomuuden tunne on vaihtunut kesäkaupungista nauttimiseen.

– Kyllähän se pitää paikkansa, että jatkuvaan varomiseen tulee tietynlainen väsymys. Nyt tuntuukin huomattavasti turvallisemmalta, kun epidemia on jo hiipumassa, Huhtamäki sanoo.

– Varmaan parin viikon päästä nähdään, mikä merkitys ravintoloiden aukaisemisella on tautitilanteeseen. Hallitus varmaan tekee päätöksiä ja linjauksia sen suhteen. Me olemme sitä ikäpolvea, että olemme tottuneet määräyksiä tottelemaan, Sädekivi sanoo.

Epidemia ei huoleta myöskään ravintola La Torrefazionen terassilla pitkästä aikaa työporukalla lounasta nauttivia Samuel Laurinahoa, Riikka Tieahoa ja Mari Laatsaloa.

– Ravintoloiden ja terassien avaamisesta on todella hyvä mieli, sillä ulkona syöminen on minulle pääasiallinen harrastus. Ravintoloita koskevat asiakasmäärien rajoitukset ja muut turvatoimet ovat varmasti ihan hyvä juttu. Ahtaaseen yökerhoon tuskin tulisi mieleen mennä tällä hetkellä.

Ravintoloiden toivo terasseissa

Maanantaista lähtien ravintolat saavat pitää ovensa auki rajoitetusti siten, että sisätiloissa asiakasmäärä on rajattu puoleen normaalista. Sen sijaan rajoitus ei koske ulkoterasseja.

Aleksanterinkadun Hard Rock Cafen baariesimies Nikita Vasilevin odotukset terassikesän suhteen olivat korkealla.

– Tänään on kylmä päivä, mutta toivottavasti ihmiset löytävät tänne drinkeille työpäivän jälkeen. Sijaitsemme keskeisellä paikalla, joten toivomme vilkasta terassikesää.

– Asiakasmäärien rajoitukset eivät varsinaisesti koske terasseja, mutta pyrimme tarjoamaan asiakkaille mahdollisimman hygieenisen ympäristön sekä tietoa siitä, kuinka terassilla voi asioida turvallisesti.

Vasilev pitää ravintoloita koskevia rajoituksia jossain määrin epäjohdonmukaisina.

– Esimerkiksi kuntosalilla voi treenata vapaasti, mutta ravintoloiden aukioloon liittyy tiettyjä ehdollisuuksia. Kaiken kaikkiaan kaikille sopivia rajoituksia on varmasti hankalaa laatia tilanteessa, jollaista kukaan ei ole aiemmin kokenut.

Vaikka aurinko loisti poissaolollaan, Allas Sea Poolin altaille oli jo saapunut muutama rohkea uimari. Avajaispäivä toi paikalle heti vakioasiakkaita, markkinointiviestintäpäällikkö Maia Söderlund kertoo.

– Olemme todella iloisia että olemme päässeet avaamaan taas. Kesä on ovella, se on meille tärkeintä aikaa vuodesta ja taloudellisesti on meille todella tärkeää, että ovet saatiin avata nyt.

Allas Sea Poolilla pyritään noudattamaan turvavälejä muun muassa siten, että asiakaspaikkoja on rajattu myös ulkotiloista.

– Pöydät ja tuolit on asetettu neljän hengen ryhmiin ja terasseilla on ohje, ettei pöytiä ja tuoleja saa liikuttaa. Pyrimme ottamaan ulkotilat tänä kesänä tehkäyttöön.