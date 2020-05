Reilu tusina yrityksiä ei halua nostaa myönnettyjä koronatukia Business Finlandilta – Osuus on häviävän pieni osa tukea saaneista

Reilu tusina yritystä on palauttanut tai jättänyt nostamatta saamiansa koronatukirahoja, kertoo Business Finland. STT:n tavoittamista vapaaehtoisesti tukia palauttaneista yrityksistä perustellaan palauttamista sillä, että julkiset varat olisi syytä suunnata koronakriisin hoitoon eikä yritysten kehittämishankkeisiin.

Business Finland on toimittanut STT:lle listan tukia palauttavista yrityksistä. Business Finlandin Risto Setälän mukaan lista sisältää yhtiöt, joiden tukien peruuntumisesta on päätös. Hän kertoo, että tukisummien palautukseen voi olla jokin muukin syy kuin että hakija itse on päättänyt palauttaa rahat.

Listalla ei esimerkiksi näy tekniseen tukku- ja vähittäiskauppaan keskittyvää Isojoen Konehallia (IKH), joka on tiedottanut tukien palauttamisesta. Setälän mukaan IKH:n hakemus on edelleen käsiteltävänä.

IKH:n toimitusjohtaja Ilkka Alakortes kertoo kuitenkin, että tukihakemus lähti vahingossa ja rahat palautettiin heti Business Finlandille. Hänen mukaansa yhtiö pärjää vallan hyvin ilman tukia.

Business Finlandin listassa on ainakin yksi epäselvyys. Listalla olevan Kuusisen Kalan toimitusjohtaja Martti Tepponen kertoi STT:lle, ettei yritys ole palauttanut eikä aio palauttaa saamiansa 10 000 euron tukia. Hän epäilee sekaannusta Business Finlandissa.

– Toimittamani lista tuen palautuksista pitää paikkansa, Business Finlandin Risto Setälä puolestaan painottaa.

Hakemuksia 25 000, tukipäätöksiä 12 000

Setälä kertoo, että hakemuksia koronakriisin hoitoon tarkoitetusta erityisrahoituksesta on saapunut noin 25 000. Tukipäätöksiä on tehty 12 000 ja tarkoitukseen on myönnetty noin 315 miljoonaa euroa. Tukia palauttaneiden yritysten määrä on häviävän pieni osuus tukea saaneiden yritysten joukosta.

Business Finlandin jakamat tuet nousivat esiin, kun Suomen huutokauppakeisari -televisio-ohjelmasta tunnettu yrittäjäpariskunta Aki ja Heli Palsanmäki ilmoitti palauttavansa 100 000 euron tuet. Palsanmäet kertoivat saaneensa jopa tappouhkauksia tukien vuoksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti 21. huhtikuuta tarkastuksen Business Finlandin koronahäiriötilanteessa myöntämästä rahoituksesta. Selvitys on määrä julkistaa perjantaina.

Business Finlandin myöntämä rahoitus kohdistuu normaalisti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Hallitus on kuitenkin luvannut yrityksille suoraa tukea koronakriisiin vajaat 1,5 miljardia euroa, josta Business Finlandin osuus on 800 miljoonaa. Business Finlandin on määrä auttaa yli viiden henkilön pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Tuet ovat syynättävänä myös oikeuskanslerilla, joka on saanut niistä useita kanteluja.

Taustalla yleinen keskustelu Business Finlandin myöntämistä tuista

Pohjanmaalainen kosmetiikkayhtiö Dermoshop kertoo palauttaneensa 100 000 euron tuet. Muista yrityksistä esimerkiksi ympäristöteknologiayritys Q Power on jättänyt nostamatta niin ikään 100 000 euron tukirahat Business Finlandilta.

Dermoshopin toimitusjohtaja Suvi Markko kertoi STT:lle, että yritys palautti rahat vapaaehtoisesti.

– Koimme tässä tilanteessa ja keskustelun syntyessä, että on yrityksiä, jotka tarvitsevat tukea kipeämmin kuin me, Markko sanoo.

Hänen mukaansa Dermoshop haki rahaa hankkeeseen, jonka kaltaista Business Finland on mielellään tukenut. Markko ei kerro hankkeen sisällöstä, mutta hanke toteutetaan joka tapauksessa riippumatta Business Finlandin tuesta. Hän kuvaa, että investointi on iso Dermoshopin mittakaavassa.

Markko korostaa, että päätös tukirahojen palauttamisesta ei riippunut Huutokauppakeisarin tapauksesta, vaan taustalla oli yleinen keskustelu Business Finlandin myöntämistä tuista.

– Se oli hyvin poliittinen keskustelu siitä, miten Suomessa järkevimmällä tavalla voidaan tukea yrityksiä, joilla on todella vaikeata, Markko sanoo.

Teknologian kehittämiseen myönnetyt varat jäävät nostamatta

Q Power kertoo puolestaan 22. huhtikuuta päivätyssä tiedotteessa, ettei yhtiö ota vastaan Business Finlandin myöntämää rahoitusta kaasutusteknologian kehittämiseen.

– Katsomme, että yhteiskunnan varat on tässä vaiheessa viisainta suunnata pahimmissa vaikeuksissa oleville yrityksille, kertoo toimitusjohtaja Eero Paunonen.

Q Powerin pääomistajiin kuuluu ympäristöhankkeistaan tunnettu teollisuusjohtaja Ilkka Herlin.