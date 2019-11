Reino- ja Aino -tossujen kokoaminen jatkuu Italiassa – Valmistus puolet halvempaa kuin Suomessa

Suomessa vuonna 1932 suunniteltujen Reino ja Aino -kotikenkien tarina jatkuu. Finlayson osti keväällä konkurssiin menneiden tossujen liiketoiminnan ja on nyt päättänyt jatkaa kotikenkien kokoamista Pohjois-Italiassa.

Finlaysonin luovan johtajan Jukka Kurttilan mukaan klassikkotossuille etsittiin kumppania Suomesta ja ulkomailta. Kumppani löytyi lopulta Pohjois-Italiasta. Tossut kokoaa jatkossa perheyritys Calzaturificio Emanuela.

Kurttilan mukaan italialaisyritys valikoitui tossujen kokoamispaikaksi siksi, että tossujen valmistus on Italiassa puolet halvempaa kuin Suomessa. Valmistuksen Italiassa tekee halvemmaksi ennen kaikkea se, että tehdas ei keskity vain yhden tuotteen ympärille, vaan tuotanto on laajaa. Italialaisyritys on valmistanut kotikenkiä 50 vuoden ajan

Reino ja Aino -tossuja valmistanut PK Kappi Oy meni konkurssiin Pohjois-Karjalassa Lieksassa viime maaliskuussa ja kodintekstiilivalmistaja Finlayson ja sen omistajat ostivat Reino- ja Aino-tossut. Kurttilan mukaan yhtiö lähti pelastamaan kansallisaarretta.

Reino ja Aino -brändin toinen aiempi omistaja Tuire Erkkilä luotsaa tossuja liiketoimintajohtajana Finlaysonilla.

– Olen hyvin onnellinen, että Reinojen ja Ainojen tarina jatkuu, Erkkilä sanoo.

Erkkilän mukaan hyvin tärkeää oli, että tossujen laatu pysyy samanlaisena italialaisessa valmistuksessa. Reinojen ja Ainojen tuotekehitys, suunnittelu ja myynti säilyvät Suomessa. Italia on luonteva paikka tossujen kokoamismaaksi myös siksi, että kengänpohjat tehdään Tsekissä ja ruutukangas Italiassa.

Kurttilan mukaan mallistoa aiotaan jatkossa kehittää, paikallaan ei aiota pysyä.

Reino-kengät tulevat myyntiin tänään ja Aino-kengät jouluksi.

Reinot ja Ainot tulevat myyntiin Finlaysonin myymälöissä ja verkkokaupassa. Lisäksi Reinoja ja Ainoja tullaan myymään Prisma-ketjusta ja Prisman verkkokaupasta.

Reino- ja Aino-tossut suunniteltiin alun perin 1930-luvulla kylmien tupien lattioille. Ne jalassa oli helppo pistäytyä myös ulkona hakea vettä kaivolta tai piipahtaa ulkovessassa tai kellarissa. Suomessa on arviolta valmistettu Reinoja ja Ainoja noin kymmenen miljoonaa paria.