Republikaanit yrittivät "heittää spagettia seinille" – Silti Trumpin virkasyytteen kannatus on varovaisessa kasvussa

Yhdysvaltalaiset ovat voimakkaasti jakautuneet joko tukemaan tai vastustamaan presidentti Donald Trumpin virkarikostutkintaa. Tiistaina julkaistu Reutersin ja tutkimusyhtiö Ipsosin tuore mielipidemittaus osoittaa, että virkasyytteen kannatus on kasvanut.

Vielä viime viikolla gallupit kertoivat toista: vaikutti siltä, että julkiset kuulemiset eivät olleet saaneet ihmisiä muuttamaan mieltään.

– Kun ensimmäiset mittaukset tehtiin, kuulemisissa ei ollut ehditty loppuun, sanoo Turun yliopiston professori, Benita Heiskanen , Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtaja.

Toistaiseksi viimeiset televisioidut kuulemiset käytiin viime viikolla. Kuulemisten jälkeen keskustelu siirtyi kahvipöytiin ja television keskusteluohjelmiin.

Virkasyytteen kannatus on maltillisesti kasvanut muutaman viime viikon aikana samalla, kun edustajainhuone on järjestänyt televisioitua draamaa katsojille. Tuoreen tutkimuksen mukaan aikuisista 47 prosenttia on sitä mieltä, että Trump pitäisi asettaa virkasyytteeseen, kun taas 40 prosenttia vastustaa sitä.

Juuri ennen julkisten kuulemisten alkamista virkasyytteen kannattajien ja vastustajien välillä oli vain kolmen prosenttiyksikön ero. Reutersin ja Ipsosin mielipidemittauksista käy ilmi, että kuulemisten aikana ero kasvoi hitaasti suuremmaksi. Tuoreimmassa selvityksessä ero on kasvanut seitsemään prosenttiyksikköön.

Virkarikostutkinnassa edustajainhuone selvittää, käyttikö Trump virka-asemaansa väärin ja pyysi Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä tutkimaan poliittista vastustajaansa, demokraattien Joe Bidenia ja tämän poikaa Hunter Bidenia . Trumpin epäillään painostaneen Zelenskyitä 400 miljoonan dollarin sotilasavustuksella.

Julkiset kuulemiset vain yksi todiste muiden joukossa

Mielipiteiden muuttuminen tuskin liittyy vain kuulemisiin, sanoo Heiskanen.

– Kuulemisten ulkopuolelta on tullut erinäisiä dokumentteja, sähköpostiketjuja, joista näkee virkamiesten viestintää liittyen rahojen panttaamiseen.

Esimerkiksi Yhdysvaltain EU-lähettiläs Gordon Sondland kertoi, että Trump määräsi hänet ja muita henkilöitä painostamaan Ukrainaa tutkimaan Bidenia. Sondland nimesi useita Trumpin lähipiiriin kuuluvia henkilöitä, jotka olivat hänen mukaansa tietoisia vaihtokaupasta, jota Trumpin epäillään tarjonneen Ukrainalle. Sanojensa tueksi hän esitti sähköpostiviestejä.

Kannatusta voi koetella myös presidentin toiminta. Heiskanen ottaa esille Trumpin viimeviikkoisen esiintymisen Fox and Friends -ohjelmassa. Hän kuvaa Trumpin puheita 53 minuutin aikana ”aika sekaviksi”.

Esiintyminen herätti keskustelua myös yhdysvaltalaismedioissa. The New York Timesin mukaan Trump lateli jopa valheita ja kumottuja salaliittoteorioita. Lehti perusteli väitettään kertomalla, että se on jo aikaisemmin tarkistanut useat Trumpin esittämistä väittämistä ja todennut ne perättömiksi.

Heiskanen nimeää vielä yhden asian, joka saattaa nakertaa tukea. Tutkinnan alkuvaiheessa republikaanit onnistuivat hänen mukaansa melko hyvin hämmentämään tilannetta ja luomaan sekasortoa esimerkiksi vastaamalla syytteisiin vastasyytteillä.

– Yhdysvalloissa on sanonta, että heitetään spagettia ympäri seiniä ja katsotaan mikä jää kiinni.

”Joskus pieni heilahdus etenee nopeasti”

Mielipidemittauksen tulokset noudattivat vahvasti puoluelinjaa, kuten on ollut koko tutkinnan ajan. Noin kahdeksan kymmenestä demokraatista ilmoitti tukevansa Trumpin virkasyytettä ja yhtä moni republikaani vastustavansa sitä.

On pidetty todennäköisenä, että jos virkasyyte nostetaan, senaatti ei äänestä sen puolesta.

– Joskus pieni heilahdus etenee nopeasti. Kaikki olivat sitä mieltä, että Hillary Clinton tulee valituksi, mutta kuinka kävi, Heiskanen sanoo.

Nixonin virkarikosharkinnan aikaan lumipallo alkoi kasvaa nopeasti. Juuri muuta yhteistä tapauksista on vaikea löytää, koska kyseessä on kaksi täysin erilaista henkilöä.

– Siinä mielessä tilanne on samanlainen, että molempien presidenttien läheiset henkilöt ovat saaneet tuomioita.

Ainakin kuusi henkilöä Trumpin lähipiiristä on tuomittu rikoksista tämän presidenttikauden aikana: Trumpin entinen asianajaja Michael Cohen , entinen turvallisuusneuvoantaja Michael Flynn , vaalikampanjatiimiin kuuluneet Rick Gates ja George Papadopoulos , entinen vaalipäällikkö Paul Manafort ja pitkäaikainen neuvonantaja Roger Stone .

”Trump voi osallistua tai lopettaa valittamisen”

Yllättävät käänteet ovat yhä mahdollisia.

Maanantaina liittovaltion tuomari Ketanji Brown Jackson määräsi, että myös Trumpin lähipiirillä on velvollisuus todistaa. Tähän asti Valkoinen talo on kieltänyt yhteistyötä virkarikostutkinnassa.

Mediassa on arveltu, että Trumpin entisen kansallisen turvallisuuden neuvonantajan John Boltonin mahdollinen todistus voisi olla Trumpille vahingollisin. Sondlandin nimilista toi kuitenkin tarjolle useita ehdokkaita.

Viikonloppuna Trumpin henkilökohtainen asianajaja Rudy Giuliani kommentoi kirjoituksia, joiden mukaan Trump aikoo ”heittää hänet bussin alle”.

Giuliani vihjasi, että hänellä saattaa olla hallussaan raskauttavaa tietoa. Lausuntoa on kuvattu mafiahenkiseksi

– Kun he sanovat näin, minä vastaan, että ei hän aio, mutta minulla on vakuutus, Giuliani sanoi The New York Timesin mukaan.

Kongressi on kutsunut Trumpin ensimmäiseen kuulemiseen oikeuskomiteaan joulukuun 4. päivänä.