Rikosoikeuden professori: Terroristijärjestöön kuuluminen on mahdollista kriminalisoida – Järjestöt tulisi listata lainsäädäntöön asetuksella

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio pitää mahdollisena terrorismijärjestöön kuulumisen kriminalisointia, vaikka muutoksen tekeminen lainsäädäntöön ei olisikaan yksinkertaista.

Lainsäädäntöön voitaisiin hänen mukaan listata nimeltä terroristijärjestöt, joihin kuuluminen on rangaistavaa.

– Ne järjestöt, joihin kuuluminen on rangaistavaa, tulisi listata asetuksella, Nuotio sanoo.

Miten laissa määriteltäisiin henkilön kuuluminen terroristijärjestöön? Kriteeristö voisi muodostua esimerkiksi siitä, että henkilö osoittaisi omalla toiminnallaan sitoutuneensa järjestön toimintaan.

– Kyllä siihen pykälään helposti tulisi jotain toimintaan osallistumiseen viittaavaa.

– Jäsenyyden kriteereitä ei ole yksinkertaista määritellä. Tässä on se ongelma, miten toimintaa niiden ihmisten kanssa, jotka ovat toiminnan liepeillä, Nuotio toteaa.

Asiasta on käyty laajaa julkista keskustelua viime viikkoina. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kirjoittanut twitterissä, että terrorismijärjestöön kuulumisen tulisi olla rangaistavaa ja hallitus on kertonut selvittävänsä mahdollisia muutoksia terrorismilakeihin.

Nuotion mukaan muutoksia on tehty toistaiseksi vain vähän kansallisista lähtökohdista.

– Kun suomalaista terrorismirikossääntelyä on kehitetty, niin on toteutettu kansalliset muutokset eurooppalaisten ja kansainvälisten velvoitteiden tarkoittamalla tavalla. Olemme tehneet aika vähän omia, kansallisista näkökohdista lähteviä kriminalisointeja, Nuotio sanoo.

Ainoastaan kouluttautuminen terroristiseen toimintaan on kriminalisoitu kansallisten perusteiden pohjalta muutamia vuosia sitten.

– Nyt siitäkin on eurooppalainen velvoite, Nuotio sanoo.

Hän haluaa muistuttaa, että al-Holin leirin lasten ja naisten lisäksi Syyriassa on myös entisiä ISIS-taistelijoita.

– Kaikkein olennaisinta olisi saada taistelijat, jotka ovat aktiiviterroristeja, rikosoikeudelliseen vastuuseen, Nuotio pohtii.