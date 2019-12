Rinne vetää muodolliset hallitustunnustelut pikavauhtia – tavoitteena saada hallitus kasaan tiistaina

Pääministerin tehtävästä eronnut sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne alkaa vetää hallitustunnusteluja. Rinne jakoi torstaina iltapäivällä eduskuntaryhmille hallitustunnustelujen kaksi kysymystä. Vastauksia tunnustelija odottaa pikavauhtia, jo lauantaina kello 16. Hallitustunnustelut ja niitä seuraavat hallitusneuvottelut käydään sunnuntaina iltapäivällä.

Hallitustunnustelijasta sovittiin eduskunnassa torstai-iltana, kun suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman (sd.) oli kutsunut koolle eduskuntaryhmien ja puolueiden puheenjohtajat. Jo varhain torstaiaamuna sdp:n puoluehallitus oli päättänyt esittää hallitustunnustelijaksi Rinnettä.

Hallitustunnustelut ovat vain muodollisuus, sillä hallitus aikoo jatkaa nykyisellä hallituspohjalla ja -ohjelmalla eli hallituspuolueet eivät tunnustelujen seurauksena vaihdu.

Rinne kysyy eduskuntapuolueilta ovatko ne valmiita hyväksymään Antti Rinteen hallitukselle 6.6.2019 hyväksytyn ohjelman sellaisenaan. Toisessa kysymyksessä Rinne kysyy oletteko valmiita osallistumaan sosiaalidemokraattien enemmistöhallitukseen ja onko kynnyskysymyksiä.

Rinne sanoi, että hän ei ole päättänyt aikooko olla ehdolla uuden valtioneuvoston jäseneksi. Tiedotustilaisuudessa hän vakuutti olevansa hyvin kasassa viikon myllerryksen jälkeen.

Orpo olisi lykännyt tunnusteluja

Rinteen roolille hallitustunnustelijana ei ole mitään muodollista estettä, vaikka se herättää hämmennystä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo esitti ennen hallitustunnusteluja koskeneen kokouksen alkua, että hallitustunnustelija olisi sdp:n pääministeriehdokas, eikä eronpyyntönsä jättänyt sdp:n puheenjohtajaa Antti Rinne

– Olemme hetki sitten tehneet välikysymyksen ja syynä oli epäluottamus. Ei ole tapahtunut mitään sellaista, mikä olisi luottamuksen palauttanut. On hieman erikoista, että Antti Rinne toimisi tässä tilanteessa tunnustelijana. Parempi olisi odottaa muutama päivä ja saada sdp:n nimi pääministeriehdokkaaksi ja sen jälkeen aloittaa tunnustelukierros. Hallituksen muodostamiseen liittyy olennaisena osana se, että muodostuu luottamus hallituksen ja eduskunnan välillä, ja nyt luottamus on pahasti kuralla. Olisi tulevan pääministerin kannalta olennaista, että hän on alusta asti se, joka lähtee yrittämään hallitusta, Orpo sanoi.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-aho totesi, että hallitustunnustelijan rooli kuuluu vakiintuneen käytännön mukaan sosiaalidemokraateille, koska se on toistaiseksi eduskunnan suurin puolue.

– Sosiaalidemokraateilla on vakiintuneen tavan mukaan oikeus itse päättää hallitustunnustelijan nimestä. Emme ala tätä prosessi kyseenalaistamaan. On tietenkin toinen kysymys, miten uskottavan alun se antaa hallitustunnustelijalle, jos luottamuspulan vuoksi eroamaan pakotettu entinen pääministeri lähtee näitä tunnusteluja vetämään. Jos sosiaalidemokraatit ovat sitä mieltä, että Suomen kansa ei parempaa ansaitse, niin sitten mennään tällä ehdotuksella.

Liike Nyt edustaja Harry Hja Harkimo marssi ulos kokouksesta sen jälkeen, kun Rinne oli valittu hallitustunnustelijaksi.

Hallituksen kakkospuolue keskusta korostaa hallitustunnustelujen olevan tekniset. Keskusta ei ole nähnyt tarvetta puuttua sdp:n hallitustunnustelijan valintaan.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan oleellisinta on luottamuksen palauttaminen hallituksen sisällä. Sen tekee uusi pääministeri, eikä hallitustunnustelija.

Pääministeriehdokas valitaan sunnuntaina

Sdp valitsee ehdokkaansa tulevaksi pääministeriksi tämän viikon sunnuntaina eli 8. joulukuuta. Valinnan pääministeriehdokkaaksi tekee sunnuntai-iltana sdp:n puoluevaltuusto, jonka puoluehallitus kutsui koolle torstaiaamuna pidetyssä kokouksessaan.

Sdp:n ehdokkaat pääministeriksi ovat puolueen varapuheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman .

Sdp:n puoluevaltuusto päättää myös puolueen kaikista muista ehdokkaista uuden valtioneuvoston jäseniksi.

Demarinaiset tukevat Marinia

Marin sai torstaina tuntuvaa tukea, kun Demarinaiset asettuivat hänen taakseen sdp:n pääministerikisassa. Demarinaisten puheenjohtaja, eurooppaministeri Tytti Tuppurainen kertoi naisjärjestön kannasta torstaina iltapäivällä eduskunnan valtiosalissa.

– Sanna Marin on jo päässyt näyttämään kykynsä ja osaamisensa, kun hän tuurasi Antti Rinnettä hänen sairauslomallaan. Marin on myös jo olemassa olevan ministeriryhmän jäsen ja kansansuosikki. Hän on luja, vakaa ja idearikas, Tuppurainen perusteli.

Tuppurainen korosti, että Marin on kerännyt kiitettävän määrän ääniä molemmissa eduskuntavaaleissa Pirkanmaalta ja Tampereella hän on johtanut asiantuntevasti ja määrätietoisesti Tampereen kaupunginvaltuustoa.

Tuppurainen painotti, että naisjärjestön kanta ei sido yhdenkään puoluevaltuutetun kantaa. Naisia puoluevaltuutetuista on 28.

Lännen Median keskiviikkona tekemän kyselyn perusteella Marin on tällä hetkellä puoluevaltuuston edustajien parissa vahvempi ehdokas pääministeriksi. Marinia kertoi tukevansa kyselyssä 18 puoluevaltuuston edustajaa ja Lindtmanin kannalla oli 12 jäsentä.

Kantaansa ei vielä osannut kertoa 19 puoluevaltuutettua. Lännen Median kysely tavoitti 49 jäsentä 60:stä.