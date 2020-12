Rio de Janeiron rannoilla ei juhlita vuodenvaihdetta – ihmisten toivotaan ottavan uuden vuoden vastaan kotoa käsin

Brasilian Rio de Janeirossa viranomaiset sulkevat reitit rannoille uudenvuodenaattona estääkseen ihmisten kokoontumiset. Lisäksi ajoneuvot kielletään muutaman kymmenen kilometrin säteellä Rion rannikosta.

Vain rannikon asuinalueiden asukkaat voivat kävellä kieltoalueella.

Tavallisesti miljoonat ihmiset kokoontuvat kaupungin rannoille juhlimaan vuodenvaihdetta ja katsomaan ilotulituksia. Nyt Rio de Janeiro on kuitenkin yksi eniten maailmassa koronaviruksesta kärsineistä paikoista, joten viranomaiset haluavat välttää väenpaljouden.

Kieltoa rikkovat voivat saada enimmillään jopa noin 2 300 euron suuruisen sakon. Viranomaisten mukaan näin pyritään välittämään kansalaisille viestiä tilanteen vakavuudesta. Ohjeena on juhlia vuoden vaihtumista vastuullisesti ja pysyä kotona.

Jo aiemmin kaupungin johto ilmoitti, että pääsy Copacabanan kaupunginosaan kielletään uudenvuodenaattona iltakahdeksasta eteenpäin.

Alue on perinteisesti keskeinen paikka vuodenvaihteen juhlijoille, mutta tänä vuonna vastassa on poliisin pystyttämiä kulkuesteitä.

Kielto koskee niin yksityisautoja kuin julkista liikennettä. Myöskään metrot eivät pysähdy kielletyillä alueilla. Alun perin kaupungin johto oli kaavaillut virtuaalista juhlintaa ja verkon kautta välitettäviä musiikkiesityksiä, mutta pari viikkoa sitten kaikki viralliset tapahtumat peruttiin.

Riossa koronavirukseen liittyviä kuolemia on kirjattu yli 15 000. Kuolleita on 100 000:ta asukasta kohti 216. Luku on yli kaksinkertainen koko maan lukemaan verrattuna.