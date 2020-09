Rion perinteistä sambakarnevaalia ei järjestetä ensi helmikuussa

Maailman tunnetuimpiin festivaaleihin kuuluvaa Rio de Janeiron sambakarnevaalia ei järjestetä ensi vuoden helmikuussa. Syynä on koronaviruspandemia.

– Tulimme siihen lopputulokseen, että karnevaalit on siirrettävä. Emme pysty järjestämään niitä helmikuussa, karnevaalien järjestelyistä vastaavan Rion sambakoulujen yhdistyksen puheenjohtaja Jorge Castanheira kertoi.

Castanheiran mukaan sambakouluilla ei ole riittävästi aikaa saada esityksiään valmiiksi helmikuuhun mennessä. Karnevaalille ei myöskään asetettu uutta ajankohtaa.

Koronavirus on kurittanut yli 210 miljoonan asukkaan Brasiliaa kovalla kädellä. Maassa on Johns Hopkins -yliopiston virusseurannan mukaan kolmanneksi eniten koronavirustartuntoja maailmassa, yli 4,6 miljoonaa. Lähes 140 000 brasilialaista on kuollut koronavirukseen liittyen.