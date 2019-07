“Roskaa ja roisketta tulee aina” – Festareilta tuttuja muovisia vessoja vuokraava yrittäjä kertoo, miten ihmiset kohtelevat koppeja

Tuhannet siirrettävät vessat palvelevat ympäri Suomea myös tänä kesänä hädässä olevia festivaaliasiakkaita.

Kopit tuovat tilapäistä helpotusta monien kesätapahtumien järjestäjille, mutta ne saattavat kokea välillä myös ilkivaltaa: STT uutisoi perjantaina, että miesjoukko yritti varastaa siirrettävän vessan torstaina jalkapallokisojen leirintäalueella Vesannolla Pohjois-Savossa.

Poliisin mukaan joukko raahasi siirrettävää vessaa alueella ja nostivat sen pakettiauton kyytiin. Tilanne kuitenkin keskeytyi ja ryöstö jäi pelkäksi yritykseksi. Poliisia autolla paennut mies puhalsi alkometriin törkeän rattijuopumuksen ylittävän rajan. Mies ei myöntänyt osuuttaan ryöstöyritykseen.

Lännen Media kysyi siirrettäviä vessoja työkseen välittävältä Tomi Kuikalta , kohtaavatko kopit usein ilkivaltaa. Hänen omistama yrityksensä Pasi Kuikka on toiminut alalla liki kymmenen vuotta.



Tomi Kuikka, kuinka paljon siirrettävät vessat kohtaavat ilkivaltaa?



– Loppujen lopuksi vessojen määrään nähden vähän. Sadasta vessasta 10–20 on yleensä töhritty tussilla. Joskus joku on pukannut vessan nurin ja pari kappaletta on myös poltettu.

Kuikka kertoo, että vessojen vuokraajat tekevät isommista tihutöistä usein rikosilmoituksen.

– Niiden selvittäminen on vaan usein aika hankalaa, kun käyttäjiä on niin paljon.

Kuikka sanoo, että uusi vessakoppi maksaa arviolta 500–1000 euroa.



Miltä uutinen siirrettävän vessan varastamisyrityksestä kuulostaa?



– Varastaminen on aika vaikeaa, jos säiliössä on jätettä. Silloin vessan pitää todella mennä tarpeeseen.

Yrittäjältä ei ole ainakaan hänen tietojensa mukaan varastettu yhtään vessaa.



Mitä vaurioituneille vessoille tehdään?



– Tussitöherrykset tai koppien kaataminen eivät aiheuta pysyviä vaurioita. Kaatamisen jäljiltä vessa pestään, töhrityt seinät pestään liuottimella. Sen jälkeen vessojen matka jatkuu normaalisti.

Tussijäljet pystyy Kuikan mukaan pesemään pois helposti liuottimella.

– Vessojen pintamateriaali ei ime mitään, joten tussi liukenee siitä kohtuullisen helposti.



Osaavatko festarikävijät olla siististi vessoissa?



– Kohtuullisen hyvin. Toki roskaa ja roisketta tulee aina, kun pienellä ajalla vessassa on valtava määrä käyttäjiä.

Kuikka kertoo, että festivaalien vessat eivät ole likaisuudessaan yleensä pahimmasta päästä.

– Rakennustyömailla on enemmän sotkua. Ulkomaalaiset työntekijät eivät käytä vessaa aina samalla tyylillä ja ohilaukauksia tulee enemmän.



Lyökö vessojen välittäminen leiville?



– Toistaiseksi yritys on pärjännyt. Varsinkin kesäisin pitää kiirettä, Kuikka kertoo.