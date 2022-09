Ruotsalaiset jonottivat äänestämään tasaväkisessä jännitysvaalissa

Ruotsissa äänestettiin sunnuntaina äärimmäisen jännittävissä valtiopäivävaaleissa. Kahden eri hallituspohjavaihtoehdon, punavihreiden ja porvariallianssin, kannatus oli ennen vaalipäivää käytännössä tasoissa ja vaaka saattoi keikahtaa kumpaan suuntaan tahansa.

Perinteisesti ahkerasti äänestävät ruotsalaiset eivät näyttäneet pettävän demokratiaa tälläkään kertaan. Useille eri äänestyspaikoille kertyi päivän mittaan jonoja, ja vaaliviranomainen arveli jo iltapäivällä, että ääntenlaskun aloittaminen saattaisi paikoin viivästyä suunnitellusta.

Valtiopäivävaalien äänestystä jouduttaneen monilla paikoilla jatkamaan vielä sen jälkeen kun vaalihuoneistojen pitäisi sulkeutua kello 21 Suomen aikaa. Näin siksi, että kaikki tuolla kellonlyömällä jonossa olevat aiotaan vielä päästää äänestämään.

Ruotsin vaaliviranomaisen edustaja arvioi medialle , että paikoin tämä voi tarkoittaa äänestyksen jatkumista jopa kello 23:een Suomen aikaa saakka.

Jonoutuminen johtuu ilmeisesti siitä, että äänestäjät käyvät uuden järjestelyn mukaan noutamassa eri vaalilipukkeet sermin takaa vaalisalaisuuden säilyttämiseksi. Vaaliviranomainen kertoo varoittaneensa jo ennen vaaleja, että järjestely hidastuttaa äänestyksen sujumista.

Myös Nackassa Tukholman kupeessa äänestänyt pääministeri Magdalena Andersson kertoi seisoneensa itsekin jonossa hyvän aikaa ennen kuin pääsi antamaan äänensä.

Äänestysaktiivisuus on ollut Ruotsissa perinteisesti paljon Suomea korkeampi, edellisissä vuoden 2018 vaaleissa se nousi yli 87 prosenttiin.

Ruotsista EU:n puheenjohtajamaa vuoden alussa

Sosiaalidemokraattisen sisarpuolueensa kampanjointia seuraamassa ja tulosta jännittämässä oli myös kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.). Hän muistutti Ruotsin valmistautuvan vuodenvaihteessa alkavaan EU-puheenjohtajuuteen.

– Olisi varmasti kaikkien etu, että hallituskokonaisuus löytyisi mahdollisimman pian, mutta pitää kunnioittaa ruotsalaista demokratiaa ja antaa sille se aika, minkä se tarvitsee, Skinnari kertoi STT:lle puhelimitse Tukholmasta.

Hänen mukaansa ruotsalaisdemareilla on syytä olla tyytyväisiä puolueensa hyvään kannatukseen sekä siihen, että pääministeri Anderssonin hallitus on selvinnyt monien kriisien keskellä. Seuraavan hallituksen pohjaratkaisu on silti täysin auki. Suomen kannalta on Skinnarin mukaan tärkeintä, että yhteistyö länsinaapurin kanssa jatkuu ja syvenee entisestään.

– Ruotsi on meille ylivoimaisesti tärkein kumppani, oli hallituspohja mikä tahansa, hän tiivisti.

Skinnari sanoi olevansa suomalaisena ylpeä siitä, että meillä puolueet kykenevät sopimaan hallitusyhteistyöstä aina kulloisenkin vaalituloksen mukaisesti. Ruotsista voisi hänen mukaansa taas ottaa esimerkkiä siinä, että ihmisten halu vaikuttaa eli äänestää on niin suurta.

Ruotsidemokraatit vihdoin kiinni vallankahvaan?

Punavihreään blokkiin luetaan Ruotsissa sosiaalidemokraattien lisäksi ympäristöpuolue, vasemmistopuolue ja keskustapuolue. Porvariblokki koostuu maltillisesta kokoomuksesta, ruotsidemokraateista, kristillisdemokraateista ja liberaaleista.

Tällä kertaa vaalien suuri kysymys on ollut se, kuinka paljon valtaa aiemmin eristyksissä ollut ruotsidemokraatit saa, jos hallituspohja vaihtuu. Mielipidekyselyiden perusteella puolue oli nousemassa valtiopäivien toiseksi suurimmaksi ryhmäksi, ohi kokoomuksen.

Valtiopäivävaalien lisäksi Ruotsissa järjestettiin sunnuntaina myös alue- ja paikallisvaalit. Vaalituloksen selviämistä hidastaa se, että ennakkoääniä ei lasketa etukäteen vaan vasta varsinaisen äänestyksen päätyttyä. Kaikki ennakkoäänet eivät edes ehdi vaalipäivän laskentaan vaan ne käsitellään vasta keskiviikkona.

Äänestäjällä on Ruotsissa myös oikeus “katua” ennakkoääntään, eli hän voi käydä äänestämässä toistamiseen itse vaalipäivänä. Tuo ääni jää silloin voimaan.

