Ruotsi keventää koronarajoituksia – rokotetut saavat tavata vapaammin

Ruotsi keventää koronarajoituksia rokotuksen saaneille. Kaikki rokotetut saavat jatkossa tavata nykyistä useampia ihmisiä sisätiloissa ja vanhustenhoivassa saadaan taas jatkaa yhteistä toimintaa, ilmoittaa sosiaaliministeri Lena Hallengren.

Hallengrenin mukaan uusi käytäntö koskee niitä, jotka ovat saaneet ensimmäisen rokoteannoksen ja joiden rokottamisesta on kulunut ainakin kolme viikkoa, jolloin vastustuskyky on kehittynyt. Hän muistutti, että toisen annoksen ottaminen on erittäin tärkeää.

Ruotsin kansanterveyslaitoksen johtaja Johan Carlsonin totesi Ruotsin katsovan, että ruotsalaisbrittiläisen Astra Zenecan koronarokote on turvallinen ja Ruotsi aikoo jatkaa sen käyttämistä.

Rokotukset eivät Carlsonin mukaan vielä vaikuta koronatartuntojen leviämiseen Ruotsissa. Tartuntojen määrä on pysynyt korkeana.

Uudet säännöt merkitsevät, että myös ikääntyneet voivat käydä kaupassa ja tavata omaisiaan, mutta heidän ei tule tungeksia kauppoihin, Hallengren sanoi.

– Tungos lisää tartuntoja. Rokotus ei ole sataprosenttinen este taudin levittämiselle, ministeri muistutti.

Carlson lisäsi, että etätyösuositus pysyy voimassa rokotuksista huolimatta ja kaikkien on edelleen syytä olla varovaisia.

Tarkkoja määräyksiä tapaamissäännöistä on luvassa myöhemmin. Carlsonin mukaan puhe on ollut enintään kahdeksan ihmisen tapaamisista ja etusijassa ulkona.

– Tässä ei ole kyse suurten tapahtumien tai juhlien avaamisesta, hän sanoi.

Rokotetahdin odotetaan tihenevän Ruotsissakin, kun toimitusmäärät kasvavat. Ruotsin rokotekoordinaattori Richard Bergström ei sulkenut pois ajatusta, että Ruotsi ottaisi käyttöön venäläisen Sputnik-rokotteen. Useat EU-maat keskustelevat Venäjän kanssa, ja toukokuussa EU:sta lähetetään tarkastajia Venäjälle. Euroopan lääkevirasto EMA ei ole vielä antanut rokotteelle käyttölupaa.

Kolmas annos voi olla tarpeen, arvioi Pfizer

Pfizerin toimitusjohtaja arvioi, että yhtiön koronarokotteen saaneet tulevat todennäköisesti tarvitsemaan kolmannen annoksen vuoden sisään toisesta rokoteannoksesta.

Toimitusjohtaja Albert Bourla näkee mahdollisena, että koronarokote tulisi jatkossa ottaa uudelleen vuosittain. Hän huomautti, että asiaa tutkitaan yhä. Bourla kommentoi asiaa yhdysvaltalaiselle CNBC-kanavalle.

– Todennäköinen skenaario on, että mahdollinen kolmas annos tulisi antaa 6–12 kuukauden jälkeen, ja sitten vuosittain uudelleen, mutta kaikki tämä täytyy vielä vahvistaa. Ja (viruksen) muunnoksilla on keskeinen osa, Bourla sanoi torstaina julkaistussa, mutta 1. huhtikuuta nauhoitetussa CNBC:n haastattelussa.

Tutkijat eivät tiedä kuinka pitkän suojan koronavirusrokotteet antavat. Pfizer julkaisi aiemmin tässä kuussa tutkimuksen, jonka mukaan sen rokote suojaa toisen annoksen jälkeen kuuden kuukauden ajan 91 prosenttisesti koronavirukselta ja yli 95 prosenttisesti vakavalta koronaviruksen aiheuttamalta taudilta.

Tutkijoiden mukaan tarvitaan lisätietoa siitä, onko suoja voimassa kuuden kuukaudenkin jälkeen.

Yhdessä Biontechin kanssa kehitetty rokote on merkittävä osa Yhdysvaltojen ja Euroopan rokotestrategioita.