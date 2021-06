Punavihreä hallitus kaatui historiallisesti Ruotsissa

Porvarioppositio, ruotsidemokraatit sekä vasemmistopuolue äänestivät eri syistä epäluottamusta pääministeri Löfvenille. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Ruotsin hallitus kaatuu epäluottamusäänestykseen.

Ruotsin sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen vähemmistöhallitus on kaatunut. Valtiopäivät antoi pääministeri Stefan Löfvenille epäluottamuslauseen äänin 181–109.

Epäluottamusta esitti ruotsidemokraatit ja sen puolesta äänestivät eri syistä myös vasemmistopuolue, maltillinen kokoomus sekä kristillisdemokraatit. Hallitusta tukeneet keskustapuolue ja liberaalit äänestivät tyhjää. Käytännössä se merkitsi hallituksen passiivista tukemista.

Hallituksen kaatumiseen johtaneen prosessin käynnisti vasemmistopuolue, joka vastustaa suunnitelmia vuokrasääntelyn osittaisesta purkamisesta.

Tämän päivän äänestys oli historiallinen, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Ruotsin hallitus kaatuu valtiopäivien epäluottamusäänestykseen. Poikkeuksellista oli myös se, että valtiopäivien kaikki edustajat kokoontuivat fyysisesti – maskit kasvoillaan – istuntosaliin ensimmäistä kertaa sitten koronapandemian alkamisen.

Löfvenin on nyt valittava, määrääkö hän Ruotsiin uudet vaalit vai eroaako hallitus. Aikaa päätöksen tekemiseen on enimmillään viikko, mutta Löfven on ilmoittanut pitävänsä lehdistötilaisuuden jo tänään kello 12.30 Suomen aikaa.

Uudet vaalit eivät houkuttele kaikkia puolueita

Jos Löfven eroaa, hallituksen muodostamista ryhtyy johtamaan valtiopäivien puhemies keskusteluissa puoluejohtajien kanssa.

Neuvottelujen tulos voi hyvin olla se, että Löfven jatkaa pääministerinä. Edelliset hallitusneuvottelut Ruotsissa olivat hyvin vaikeat, ja hallitus saatiin muodostettua vasta yli neljä kuukautta jatkuneen väännön jälkeen.

Puhemieskierrosten aikana Löfvenin hallitus jatkaa toimitusministeristönä rajoitetuin valtuuksin, mikä voisi vaikeuttaa esimerkiksi koronapandemian hoitamista.

Uusien vaalien vaihtoehdossa Löfven jatkaa normaalisti pääministerinä vaaleihin saakka. Hallituspuolueista ainakaan ympäristöpuolue ja liberaalit eivät halua ennenaikaisia vaaleja, sillä niitä uhkaa nykyisellä kannatuksella putoamien pois valtiopäiviltä.

Uudet vaalit eivät lykkäisi Ruotsin seuraavia sääntömääräisiä vaaleja, jotka pidettäisiin suunnitellusti ensi vuoden syksyllä.

Sovintoesitys ei kelvannut vasemmistopuolueelle

Vuokrasääntelyä koskevassa kiistassa Löfven ehdotti viikonloppuna keskustapuolueen johtajan Annie Lööfin kanssa, että vuokralaisten ja kiinteistönomistajien edustajille tarjottaisiin syyskuuhun asti aikaa neuvotella ratkaisu vuokrasääntelyn keventämisestä.

Vasemmistopuolueen mukaan neuvotteluasetelma olisi epäreilu, sillä kiinteistönomistajilla ei olisi mitään kannustinta tehdä myönnytyksiä vuokralaisille. Vasemmiston mukaan ehdotus uhkaa nostaa vuokria.

Vuokrasääntelyyn puuttuminen on kirjattu 73-kohtaiseen hallitussopimukseen, jonka nojalla keskusta ja liberaalit tukivat Löfvenin vähemmistöhallitusta.

Uusia asuntoja koskevien vuokrien määräytymisen uudistamisesta ei ole vielä olemassa hallituksen esitystä vaan vasta mietintö, joka on lausuntokierroksella.