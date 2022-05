Ruotsin ulkoministeri Ann Linde Aftonbladetille: Venäjän hallinto saattaa uhata myrkkyiskuilla

Ruotsin ulkoministeri Ann Linde toteaa Aftonbladetin haastattelussa että ruotsalaisten on varauduttava Venäjän reaktioihin ja pelotteluun, Linde uskoo, että sotilaallisen hyökkäyksen riski on pieni. Hän kuitenkin pitää mahdollisena, että väestön keskuuteen pyritään levittämään pelkoa monin tavoin. – Jos et tee niin kuin haluamme, käytämme aseita, myrkkyjä, jopa taktisia ydinaseita. Vaikutuskampanjat, että olemme natseja, kyberhyökkäykset ja niin edelleen,...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja