Ruotsissa harkitaan uusia koronarajoituksia

Ruotsissa hallitus harkitsee pian uusien koronarajoitusten käyttöön ottamista. – Meillä on nyt Ruotsissa hyvä tilanne aiempaan verrattuna. Mutta näemme, että kehitystä on nyt hidastettava, jotta tartunnat eivät lähde nousemaan jyrkästi, sanoi osastopäällikkö Tegmark Wisell Ruotsin kansanterveysvirastosta. Wisell kuitenkin korosti, että käyttöönotettavien rajoitusten on oltava oikeasuhteisia eikä liian tiukkoja. Ruotsissa otettiin keskiviikkona käyttöön myös koronapassit. Todistusta...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja