Ryanair laajentaa Suomessa ja alkaa taas lentää Helsinki-Vantaalta – Tampere saa reitin Lontoon Stanstedille

Halpalentoyhtiö Ryanair laajentaa tulevalla talvikaudella toimintaansa Suomessa ja alkaa taas lentää Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Yhtiö aikoo tarjota Helsingistä lentoja kahdeksaan kohteeseen, joukossa Lontoo, Milano, Pariisi, Riika, Varsova ja Bryssel. Tarkoitus on tarjota 29 viikoittaista lentoa Helsinki-Vantaalta.

Lisäksi yhtiö avaa uuden reitin Tampere-Pirkkalan lentokentältä Lontoon Stanstedin lentokentälle. Reitti lennetään kahdesti viikossa. Ryanairilla on ennestään ollut lentoja Lappeenrannasta.

Ryanair lentää monessa kohteessa pienemmälle tai hiukan sivussa sijaitsevalle kentälle. Esimerkiksi Brysselin lennot menevät Charleroihin, joka sijaitsee Brysselistä noin 60 kilometriä etelään. Pariisissa kohteena on Beauvais, joka sijaitsee noin 85 kilometriä Pariisista luoteeseen.

Suomen lentokenttiä hallinnoivan Finavian myynti- ja reittikehitysjohtaja Petri Vuori iloitsi reittien avaamisista.

– Olemme tyytyväisiä, että Ryanair päätti lähteä näin merkittävällä avauksella. On hienoa, että Suomen kattavat ja hyvät lentoyhteydet ympäri maailmaa ovat asteittain palautumassa. Se on myös signaali siitä, että ala on menossa parempaan suuntaan, Vuori sanoi tiedotteessa.