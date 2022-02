S-ryhmä on laskenut koronan kotitestien hinnan 3,89 eurosta 2,95 euroon. Halpuutus on peräti 24 prosenttia. Hintoja laskettiin edellisen kerran tammikuun alussa, kun eduskunta oli vapauttanut kotitestit väliaikaisesti arvonlisäverosta. Antigeenitestit tunnistavat tartunnan parhaiten, kun oireiden alkamisesta on kulunut korkeintaan viisi päivää. Kotitesti ei korvaa terveydenhuollossa tehtävää koronatestiä. Pelkästään S-ryhmä on myynyt yli miljoona kotitestiä....

