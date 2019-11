Saako työryhmä avattua postialan täysjumin viikonlopun aikana? – Bulevardilla kuultu henkilöitä yksi kerrallaan

Postikiistaa yritetään ratkaista viikonlopun aikana. Aikataulupaine on tiukka, sillä tukilakot uhkaavat laajentua maanantaina.

Perjantaina postilakon umpisolmua avaamaan ryhtynyt selvitysryhmä on jatkanut työtään viikonloppuna. Työmarkkinakonkarit Jukka Ahtela , Lauri Ihalainen , Lasse Laatunen ja Ann Selin yrittävät löytää ratkaisua 700 pakettilajittelijan asemaan.

Kun lajittelijoiden kohtalo on ratkaisu, työehtosopimus Posti ja logistiikka-alan unionin (PAU) ja palvelualojen työntantajia edustavan Paltan välillä voi syntyä nopeasti, sillä varsinaiset TES-neuvottelut olivat monilta osilta edenneet pitkälle ennen niiden katkeamista.

Neuvotteluja käydään valtakunnansovittelijan toimistolla Helsingin Bulevardilla. Toimistoon on toistaiseksi kutsuttu henkilöitä työryhmän kuultavaksi yksi kerrallaan.

Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto kertoo olleensa kuultavana ensimmäisen kerran heti perjantaina ja olevansa menossa työryhmän kutsusta paikalle jälleen lauantaina kello 16.

– Koska työryhmä on kuullut henkilöitä yksi kerrallaan, minulle ei ole vielä muodostunut kokonaiskuvaa tilanteesta. Paltahan ei ole tässä varsinainen osapuoli, Aarto sanoo.

Aarto viittaa siihen, että työehtosopimuksen syntymistä jarruttavassa kiistassa on kyse Postin päätöksestä siirtää pakettilajittelijat tytäryhtiö Posti Palvelut Oy:n palvelukseen ja sen myötä Medialiiton ja Teollisuusliiton solmimaan sopimukseen.

Työryhmässä istuvan Ann Selinin mukaan työryhmä ei tiedota työn sisällöstä mitään vielä lauantaina.

– Osapuolet ja sovittelija tulevat paikalle kello 16, Selin viestitti Lännen Medialle.

Tiukka aikataulu

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala totesi Lännen Medialle torstaina, että hänellä on valmius käynnistää keskeytyneet neuvottelut nopeasti.

– Sovittelu keskeytyi, kun totesimme, ettei ole tarkoituksenmukaista jankuttaa 700 pakettilajittelijan tilanteesta, koska osapuolten on ratkaistava se keskenään. Sovittelut eivät kuitenkaan ole katkenneet, ja PAU:n puolelta on mahdollisuus liikkua, kun lajittelijoiden tilanne on ratkaistu, Piekkala muotoili.

Työryhmällä on kova aikataulupaine, sillä maanantaina uhkaa tukilakkojen suma, joka muun muassa lamauttaisi laivaliikennettä ja pääkaupunkiseudun julkista liikennettä. Niinpä ratkaisu lajittelijoiden kohtaloon yritetään löytää nopeasti, jotta postialan työehtosopimus saataisiin neuvoteltua loppuun.

Rinne lupasi työehtoshoppailun kuriin

Postin kiista on nostattanut keskustelun niin sanotusta työehtoshoppailusta, jossa työnantaja pyrkii karsimaan kuluja siirtämällä työntekijöitä halvemman sopimuksen piiriin. Pääministeri Antti Rinne (sd.) puuttui asiaan torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

– Hallitus huolehtii siitä, että tällainen työehtoshoppailu tavalla tai toisella suomalaisesta yhteiskunnasta kitketään, hän totesi.

Rinne tarkensi Lännen Medialle perjantaina, että keinot työehtoshoppailun kitkemiseksi jäävät työryhmien etsittäviksi. Rinne väläytti myös lainsäädäntömuutosten mahdollisuutta.