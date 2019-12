Sääolot kiihdyttivät taas maastopaloja Australiassa – liikkeellä on ennätykselinen määrä pelastushenkilöstöä

Vaikein tilanne on tällä hetkellä New South Walesin osavaltiossa. Saarivaltiossa on rikottu lämpöennätyksiä ja tuulien on ennustettu kiihtyvän viikonloppuna entisestään.