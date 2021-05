Sähköautojen hankintatuki laajenemassa pakettiautoihin – liikenneministeri Harakka bensaverosta: "Sitä ei koroteta, piste"

Hallituksen on määrä lähiaikoina tehdä periaatepäätös fossiilittoman liikenteen tiekartasta. Osana sitä on käynnistymässä sähköautojen hankintatuen laajennuksen valmistelu. Liikenneministeri Timo Harakka sanoo, että bensaveron korotukset on tämän hallituksen osalta tehty.