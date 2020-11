SAK:n Eloranta: Työnantaja tulee lahjomaan ja kiristämään työtekijöitä toisiaan vastaan

Metsäteollisuuden irtautuminen valtakunnallisista työehtosopimuksista oli hyppy pimeyteen, sanoo työntekijäkeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Hän katsoo, että ratkaisulla on kauaskantoiset ja paljolti tuntemattomat seuraukset työmarkkinoille myös alan ulkopuolella.

– Yritykset eivät kaipaa riskejä ja ennustamattomuutta – ne kaipaavat hallintaa ja ennustettavuutta, Eloranta sanoi SAK:n edustajistossan pitämässään puheessa torstaiaamuna.

Metsäteollisuus ry ilmoitti lokakuun alussa, ettei se enää neuvottele työehtosopimuksista. Tavoitteena on siirtää neuvottelut yritystasolle.

Eloranta varoittaa hajota ja hallitse -taktiikasta

Eloranta sanoo, että työpaikkatason sopimisessa työntekijöiden asema heikkenee.

– Työnantajan tahto atomisoida sopiminen aina työntekijätasolle asti on duunarille se onnettomin vaihtoehto.

Puheenjohtajan mukaan kyse on hajota ja hallitse -taktiikasta.

– Työntekijöitä tai työntekijäryhmiä työnantaja tulee kilpailuttamaan, lahjomaan ja kiristämään toisiaan vastaan. Kun työntekijöiden rintama saadaan pirstaleiksi, on työnantajan helpompaa, vaivattomampaa ja riskittömämpää toteuttaa omia tavoitteittaan.

Eloranta uskoo, että työehtoja tullaan ”ostamaan” lyhytaikaisella rahallisella korvauksella.

– Kun nämä tappiot työntekijäpuolella havaitaan, on jo liian myöhäistä.

”Nyt on teidän aikanne nousta esiin”

Valtakunnallisista sopimuksista irtautuminen olisi Elorannan mukaan laajetessaan suomalaisen sopimusyhteiskunnan loppu.

Hän sanoo, että vaikeina aikoina tarvitan vastuunkantajia.

– Palkansaajat kantoivat vastuuta omalla kukkarollaan kikyssä, kantoivat vastuuta omalla kukkarollaan kevään koronapaketeissa ja ovat ottaneet tosiasiallisesti käyttöön vientivetoisen työmarkkinamallin.

Puheenjohtaja sanoo tietävänsä, että työnantajapuolella on paljon heitä, joille työmarkkinoiden yhteistyö ja yhteiskunnan eheys merkitsevät.

– Vetoan teihin: nyt on teidän aikanne nousta esiin, nyt on teidän aikanne näyttää suuntaa, nyt on teidän aikanne rakentaa siltoja, nyt on teidän aikanne astua askel eteen.