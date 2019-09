Saksan populistit vahvistuvat ruskohiililouhosten luona – Suuri joukko AfD:n kannattajista antaa äänensä protestimielellä

AfD:stä puhutaan nykyään entisen Itä-Saksan kansanpuolueena. Kun tuloksia katsotaan tarkemmin, nähdään, ettei se sitä ole. AfD on lähinnä entisen Itä-Saksan väestötappioalueiden ykkösvalinta.

Entisen Itä-Saksan alueella ei suinkaan mene kokonaisuutena niin pahasti kuin usein puhutaan. Talouskasvun hedelmiä on idässäkin päästy nauttimaan, mutta hyvin epätasaisesti. Esimerkiksi Saksin osavaltiossa sijaitseva Leipzig on ollut viime vuosina Saksan nopeimmin kasvava kaupunki, jonka katukuva on muuttunut silminnähden aiempaa kansainvälisemmäksi ja nuoremmaksi. Samaten Dresden Saksissa tai Potsdam Brandenburgin pääkaupunkina voivat varsin hyvin ja vaurastuvat. Kaikissa näissä kaupungeissa vaalivoitto meni vihreille.

Edesmennyt liittokansleri

Helmut Kohl lupasi Itä-Saksan muuttuvan yhdistymisen jälkeen kukkiviksi kunnaiksi. Siellä missä hänen visionsa on toteutunut, oikeistopopulistit ovat jääneet pieniksi. Mutta alueilla, joilla kotitaajama kutistuu silmissä kohti katoamista, yhä useamman valinta on AfD.

Oikeistopopulistit menestyivät erittäin hyvin ruskohiilialueilla. Ilmastosyistä Saksan hallitus on päättänyt luopua hiilen käytöstä seuraavan vajaan 20 vuoden aikana ja luvannut runsaasti rahaa vanhoille hiilikaivosalueille uusien työpaikkojen järjestämiseksi. Se ei ole riittänyt. Äänestystuloksen perusteella nykyisten ruskohiililouhosten luona ei uskota tulevaisuuteen.

Suuri joukko AfD:n äänestäjiä ei edelleenkään tutkimusten mukaan pidä puolueesta vaan äänestää sitä vain vastalauseena muille puolueille. AfD:n ei siksi kannata pitää menestystä itsestäänselvyytenä. Jos jostain nousee uusi protestipuolue tai vaikkapa sosialidemokraatit pääsevät oppositioon ja veivaavat linjaansa pois politiikan keskikentältä, AfD:n kannattajajoukot voivat hyvin nopeasti kadota uusien vastarintajohtajien tueksi.

Vasemmistopuolue Linken takaa tukijat ovat jo kaikonneet, kun tämä aiempi protestipuolue nyt romahti Itä-Sakan tukialueellaan. Saksan yleisradioyhtiö ARD:n tutkimuksessa äänestäjät kuvaavat sitä puolueeksi vailla uutta sanottavaa.