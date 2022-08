Saksan puolustusvoimien komentaja varoittaa: Lännen ei pidä aliarvioida Venäjän sotilaallisia kykyjä – "pystyy laajentamaan konfliktia erittäin hyvin"

Saksan puolustusvoimien komentaja Eberhard Zorn varoittaa länsimaita aliarvioimasta Venäjän sotilaallista voimaa. Zornin mukaan Venäjällä on mahdollisuus avata toinen rintama käymässään sodassa, jos se niin päättää. Asiasta uutisoi Reuters .

– Suurin osa Venäjän maajoukoista saattaa olla tällä hetkellä sidottu Ukrainaan, mutta meidän ei silti pidä aliarvioida Venäjän maavoimien mahdollisuuksia avata toinen rintama, Zorn sanoi Reutersin haastattelussa.

Maavoimien lisäksi Venäjällä on käytössään laivasto ja ilmavoimat, Zorn lisäsi.

– Suurin osa Venäjän laivastosta ei ole vielä sijoitettu Ukrainan sotaan, ja myös Venäjän ilmavoimilla on edelleen merkittävää potentiaalia, mikä on uhka myös Natolle.

Saksan puolustusvoimat tukee säännöllisesti Naton ilmavalvontaa Baltian maiden yllä hävittäjillään, ja sillä on myös yksi alueen vahvimmista laivastoista. Zornin mukaan yksi kriittinen alue Baltiassa on Venäjän eksklaavi Kaliningrad, joka isännöi Venäjän Itämeren laivastoa ja on venäläisten, mahdollisesti ydinkärjin varusteltavien Iskander-ohjusten sijoituspaikka.

Venäjä on muun muassa uhannut sijoittaa Kaliningradiin ydinaseita ja yliääniaseita, mikäli Suomi ja Ruotsi liittyvät puolustusliitto Natoon. Maiden jäsenyyshakemusten ratifiointiprosessi on käynnissä.

– Sotilaallisesti Venäjä pystyy erittäin hyvin laajentamaan konfliktia alueellisesti. Se, että tämä olisi erittäin kohtuuton teko Venäjältä, on eri tarina, Zorn sanoi.