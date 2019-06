Salaisten operaatioiden johtaja avautuu – Kenraalimajuri Pekka Toveri paljastaa, miksi Venäjä on aiempaa potentiaalisempi uhka Suomelle

Puolustusvoimien tiedustelupäälliköllä, kenraalimajuri Pekka Toverilla on uuden tiedustelulain myötä enemmän valtaa kuin yhdelläkään edeltäjistään. Sotilastiedustelun keskeisin tehtävä on ennakkovaroituksen antaminen. Nyt Toveri paljastaa, miksi Venäjä on aiempaa potentiaalisempi uhka Suomelle.