Sallan taudin ilmaantuvuusluku on 1:35 000 – Miten geenitesteistä kertoneen jutun todennäköisyydet on laskettu?

Viikonloppuna julkaistu juttu geenitesteistä ja Sallan taudista (Entä jos dna-testissä paljastuu Sallan tauti?) on herättänyt kysymyksiä, mistä siinä esitetyt todennäköisyysluvut tulevat. Moni on laskenut, että koko suomalaista väestöä koskevat luvut ovat toiset.

He ovat oikeassa. Jutussa kerrottiin kaupallisen geenitestin tehneestä Pekasta, joka löysi verkosta geenivirheen kantajaa ja hänen jälkeläistään koskevia laskelmia. Koska Pekka on kantaja, hänen lapsellaan on tavallista suomalaista suurempi todennäköisyys saada sairas lapsi. Tämä jäi kuitenkin jutussa avaamatta, ja siitä tuli virheellinen käsitys.

Duodecim-lehdessä julkaistun artikkelin mukaan Sallan taudin geenivirhettä kantaa arviolta 1/90 suomalaisista. Tämä on siis arvio, koska kaikkia kansalaisia ei ole pystytty tutkimaan. Sallan tauti puhkeaa vain, jos lapsi perii saman geenivirheen molemmilta vanhemmiltaan.

Todennäköisyysmatematiikalla voi laskea, että satunnaisen suomalaisen mahdollisuus kantaa geenivirhettä ja törmätä toiseen kantajaan on 1/8100. Luku 8100 saadaan laskemalla 90 potenssiin 2 eli 90 x 90.

Siitä edelleen jatkamalla selviää, kuinka suuri mahdollisuus tällä pariskunnalla on saada sairas lapsi.

Geenipareista voi muodostua neljä erilaista yhdistelmää, joista yksi, eli virheellinen geeni molemmilta vanhemmilta, sairastuttaa. Todennäköisyys on siis 25 prosenttia.

Näin saadaan laskettua, että koko väestössä Sallan tautia sairastavan lapsen syntymän todennäköisyys on 1/32 400 (1/4 x 1/8100 = 1/32 400). Se on hyvin lähellä yleisesti tunnettua ilmaantuvuuslukua 1:35 000, eli Sallan tautia sairastavia lapsia syntyy yksi tai kaksi vuodessa.

THL:n tutkimusprofessori Helena Kääriäinen kertoo, että aikaisemmin todennäköisyyksiä laskettiin ahkerasti, mutta nykyään turvaudutaan geenitestiin, jos huoleen on aihetta. Useimmiten silloin selviää, että huoli on turha.