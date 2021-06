Sata palomiestä sammuttaa tulipaloa Lontoon keskustan tuntumassa – Terrorismin ei epäillä liittyvän paloon

Lontoossa noin sata palomiestä sammuttaa tulipaloa Elephant and Castle -rautatieaseman lähellä, kertoo kaupungin pelastuslaitos Twitterissä.Tulessa on kolme liikehuoneistoa rautatiekaarien alla ja joitakin autoja, tviittaa puolestaan Lontoon poliisi. Palopaikan ympäriltä on suljettu teitä, ja ihmisiä kehotetaan välttämään liikkumista alueella sekä sulkemaan ovet ja ikkunat.Poliisin mukaan palon ei uskota liittyvän terrorismiin….