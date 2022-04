Satelliittikuvat Butshasta näyttävät kumoavan venäläisväitteet, joiden mukaan siviiliuhrit olisivat ilmaantuneet vasta venäläisten poistuttua kaupungista

Ukrainasta tuoreeltaan julkaistut satelliittikuvat näyttävät kumoavan venäläisväitteet, joiden mukaan siviilivaatteiset ruumiit olisivat ilmestyneet Butshaan vasta venäläisjoukkojen poistuttua paikalta.

Maaliskuun puolivälin aikoihin otetuissa yhdysvaltalaisen Maxar-satelliittiyhtiön kuvissa näkyy esiintyvän jo useita siviilien ruumiita.

Kuolleita näyttää olleen jo tuolloin tiellä, josta ukrainalaisviranomaiset ovat sittemmin kertoneet löytyneen useita ruumiita Venäjän joukkojen vetäydyttyä kaupungista.

Ukrainan pääkaupungin Kiovan lähistöllä sijaitsevasta Butshan kaupungista on löydetty venäläisjoukkojen lähdön jälkeen lukuisia siviilien ruumiita. Kauheudet paljastuivat sen jälkeen, kun ukrainalaisjoukot ottivat kaupungin jälleen haltuun Venäjältä.

Ukraina on vaatinut Venäjää tilille sotarikoksista sen jälkeen, kun Butshasta saatiin valokuvia ja videoita ruumiista kaduilla sekä joukkohaudoista.

Venäjä kiistää edelleen, että venäläisjoukot olisivat tappaneet siviilejä Butshan kaupungissa. Lisäksi Venäjä on väittänyt kaupungista julkaistujen videoiden olevan väärennettyjä.

Maxarin edustaja Stephen Wood kertoi maanantaina tiedotteessa Butshan yltä otettujen satelliittikuvien kuitenkin tukevan sosiaalisessa mediassa julkaistua kuvastoa, jossa ruumiita näkyy olleen taivasalla jo viikkojen ajan.

New York Times on analysoinut butshalaiselta kadulta otettuja lähikuvia ja verrannut niitä viime viikolla julkaistuihin videoihin. Lehti arvioi useiden ruumiiden olleen kadun varrella jo ainakin kolmen viikon ajan. Tämän perusteella ruumiit olisivat ajalta, jolloin kaupunki oli venäläisjoukkojen hallussa.

Maanantaina lehdistötilaisuudessa Venäjän YK-suurlähettiläs Vasili Nebenzia väitti, etteivät kuvissa esiintyneet ruumiit olisi olleet kaupungissa vielä venäläisjoukkojen poistumisen edellä. Nebenzian mukaan ruumiit ilmestyivät kadulle yhtäkkiä ja hän väitti osan kadulla maanneista liikkuneen.

Maxarin maanantaina julkaisemat satelliittikuvat on kuitenkin otettu maaliskuun 19. ja 21. päivinä ja jo tuolloin Butshan Jablonska-kadulla oli useita ruumiita. New York Timesin analyysin mukaan Maxarin kuvissa näkyy kadulla olleen jo maaliskuun 9. ja 11. päivän välillä tummia kappaleita, jotka vastaavat kooltaan ihmisruumiita.

Monet ruumiista esiintyvät satelliittikuvissa tismalleen samassa asennossa kuin ne voitiin sittemmin nähdä useissa kansainvälisissä medioissa esiintyneissä kuvissa sekä paikallisvaltuuston jäsenen samaiselta kadulta kuvaamassa videossa.

New York Times analysoi myös Instagramissa julkaistua videota, jossa esiintyy kahden auton edessä kadulla makaava ruumis. Maaliskuun 21. päivänä otetussa satelliittikuvassa ruumis ja ajoneuvot ovat tismalleen samassa paikassa, kuin myöhemmin kuvatulla videolla.

Lauantaina Butshassa vierailleet uutistoimisto AFP:n kuvaajat ovat vahvistaneet ainakin noin 20 ruumiin olemassaolon. Kaikki AFP:n näkemistä kuolonuhreista oli löytyessään siviilivaatteisiin sonnustautuneena ja heidän kätensä oli sidottu.

Venäjän YK-suurlähettiläs Nebenzia on väittänyt, että Butshan tapahtumissa olisi kyse lavastetusta hyökkäyksestä, jonka taustalla ovat Ukraina ja sen länsimaiset tukijat. Nebenzian näkemyksiä on julkaistu Venäjän ulkoministeriön Twitter-tilillä.

🎙️ Press-Conference by Russia’s Permanent Representative to the UN Vassily #Nebenzia on the Bucha provocation.

Watch in full: https://t.co/XqJWSMccn4

💬 What happened in Bucha is exactly a false flag attack by the Kiev regime and its Western sponsors. pic.twitter.com/3sfLNOBtF0

