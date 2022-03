Satojatuhansia pakkosiirrettyjä vai vapaaehtoisia evakkoja? Ukrainan ja Venäjän versiot menevät täysin ristiin

Ukraina ja Venäjä ovat esittäneet täysin erilaisia tulkintoja sodan aikana Ukrainasta Venäjälle siirtyneiden tai siirrettyjen ihmisten asemasta.

Ukrainan mukaan Venäjä on siepannut ja pakkosiirtänyt ukrainalaisia alueelleen vastoin näiden tahtoa. Venäjän mukaan kyse on ollut vapaaehtoisista evakuoinneista taisteluiden alta.

Ainoa jossain määrin yhtenevä piirre osapuolten viestinnässä on ollut Venäjälle siirtyneiden tai siirrettyjen määrä, jonka molemmat ilmoittivat aiemmin tällä viikolla olevan noin 400 000.

Torstaina venäläisviranomaiset kertoivat, että Donbassista ja muualta Ukrainasta Venäjälle saapuneiden määrä olisi ylittänyt jo puolen miljoonan rajan. Aiemmin maaliskuussa esitetyn viranomaisväitteen mukaan jopa 2,7 miljoonaa ihmistä haluaisi lähteä Ukrainasta evakkoon Venäjälle.

Pääesikunnan entisen tiedustelupäällikön, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toverin mukaan Venäjän sosiaalisessa mediassa on näkynyt keskustelua, jossa pohditaan mihin nämä ukrainalaiset voitaisiin sijoittaa, sekä viranomaisten lausuntoja “pakolaisten” vastaanottamisesta.

– Tämä viittaisi siihen, että ihmisiä on tosiaan suuremmissa määrissä siirretty tai siirtynyt Venäjälle. Se ei tietenkään kokonaan poissulje vapaaehtoista evakuoitumista, mutta uskallan epäillä sitä vahvasti. Venäläistaustaiset, joilla on sukua Venäjällä kyllä, mutta tuskin ukrainalaiset, Toveri sanoo.

Yksiselitteistä riippumatonta vahvistusta eri väitteille on siis hankala löytää. Länsimediassa on haastateltu muun muassa Mariupolista väkisin evakuoituja henkilöitä. Nuori ukrainalaisnainen kertoi Washington Postille, että venäläissotilaat olivat pakottaneet hänen perheineen mukaansa pommisuojasta Mariupolissa.

Naisen mukaan ukrainalaisten tie vei ensin Donetskin niin kutsun kansantasavallan alueella Bezymennessä sijaitsevalle “erotteluleirille”, jossa tulijoita kuulusteltiin ja heidän matkapuhelimensa tutkittiin. Venäjän puolella Taganrogissa nainen ja sadat muut hänen kaltaisensa kuulivat, että lopullisena määränpäänä olisi Vladimirin kaupunki useiden satojen kilometrien päässä Ukrainasta.

Nainen onnistui välttämään pitkän matkan vakuuttamalla venäläissotilaat, että hän voisi majoittua perheineen lähellä asuvan venäläisen ystävän luo. Päästyään vapaaksi nainen perheineen pakeni Moskovan ja Pietarin kautta Latviaan.

Myös Ukrainan parlamentin oikeusasiamiehen Ljudmyla Denisovan mukaan ukrainalaisia on rahdattu erotteluleirille Donetskin alueella.

– Sieltä heidät viedään Venäjälle bussilla. Sitten heidät kuljetetaan junalla eri paikkoihin, esimerkiksi Venäjän taantuville alueille, kuten Sahalinille (saari Venäjän kaukoidässä), Denisova kertoi keskiviikkona Brysselissä.

Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ICRC:n pääjohtaja Robert Mardini kertoi aiemmin tällä viikolla, ettei järjestöllä ole ensikäden tietoa pakkosiirroista Venäjälle. Samalla Punainen Risti kiisti jyrkästi Ukrainan syytökset, jonka mukaan järjestö olisi myötävaikuttanut pakkosiirroissa.

Yhdysvaltain Kiovan-suurlähetystö jakoi puolestaan viime viikolla Twitter-tilillään Ukrainan ulkoministeriön tiedon, jonka mukaan Venäjä olisi siirtänyt Donetskin ja Luhanskin alueilta laittomasti yli 2 000 lasta Venäjälle. Lähetystöllä voi olettaa olevan käsityksensä tueksi ukrainalaisten viranomaisten lausuntojen lisäksi myös Yhdysvaltain tiedustelutietoa.

Juttu jatkuu twiitin jälkeen.

According to the Ukrainian Foreign Ministry, Russian forces have illegally removed 2,389 Ukrainian children from Donetsk and Luhanks oblasts to Russia. This is not assistance. It is kidnapping.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 22, 2022