Sauli Niinistö ja Sanna Marin onnittelivat Macronia – Helpotus näkyi eurooppalaisten johtajien reaktioissa

Presidentti Sauli Niinistö onnitteli sunnuntai-iltana Ranskan Emmanuel Macronia presidentinvaalien voitosta. Ranskankielisessä tviitissään Niinistö totesi, että Suomen ja Ranskan väliset suhteet ovat erinomaiset.

Niinistö sanoi olevansa vakuuttunut, että Suomen ja Ranskan välinen yhteistyö jatkaa syvenemistään lähivuosina niin kahdenvälisellä, eurooppalaisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) tviittasi myös lämpimät onnittelunsa Macronille. Marin sanoi odottavansa innolla tilaisuutta jatkaa yhteistyötä Euroopan, turvallisuuden sekä Suomen ja Ranskan läheisten suhteiden puolesta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden onnitteli Macronia ja kutsui Ranskaa maansa vanhimmaksi liittolaiseksi ja tärkeäksi kumppaniksi globaaleihin haasteisiin vastaamisessa. Biden tviittasi odottavansa maiden jatkavan läheistä yhteistyötään muun muassa Ukrainan tukemisessa ja ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Congratulations to @EmmanuelMacron on his re-election. France is our oldest ally and a key partner in addressing global challenges. I look forward to our continued close cooperation — including on supporting Ukraine, defending democracy, and countering climate change.

— President Biden (@POTUS) April 24, 2022