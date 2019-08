Sdp ei rankaise kansanedustaja Hussein al-Taeeta – sai vain ohjeistuksen sopivasta käyttäytymisestä

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan sdp:n eduskuntaryhmä ei hyväksy minkään väestöryhmän loukkaamista.

– Ryhmä antoi al-Taeelle suoranuottisen ohjeistuksen, miten kansanedustajana tulee toimia ja hän otti ohjeistuksen nöyrästi vastaan.

Lindtmanin mukaan ohjeistuksen keskeinen sisältö oli se, että on välttämätöntä kertoa asiat juuri niin kuin ne ovat. Tätä ryhmä edellyttää.

Lindtman perusteli päätöstä olla rankaisematta al-Taeeta sillä, että al-Taeen kirjoitukset ovat tapahtuneet ennen hänen poliittista toimintaansa, eivätkä ne ole jatkuneet hänen tultua mukaan sdp:n toimintaan.

– On selvää, että hän on ne kirjoittanut, mutta hän on tehnyt selkeän pesäeron kirjoituksiin.

Eduskuntaryhmällä ei ole syytä epäillä, että al-Taeella olisi vielä muuta salattavana.

Sdp:n eduskuntaryhmä käsitteli kansanedustaja al-Taeen tilannetta perjantaina kesäkokouksessaan suljettujen ovien takana. Ryhmä kuuli al-Taeen omat käsitykset hänen kohua aiheuttaneesta toiminnastaan.

Kansanedustaja Al-Taee on ollut kohun keskellä vanhojen loukkaavien nettikirjoitustensa vuoksi. Loukkaavat kirjoitukset kohdistuivat muun muassa juutalaisiin, somaleihin sunnimuslimeihin ja homoihin.

Helsingin poliisi kertoi tällä viikolla epäilevänsä al-Taeeta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

” Luurankoja ei enää ole”

Al-Taee itse vakuutti tiedotustilaisuudessa, että mitään luurankoja hänellä ei enää ole. Hän aikoo nyt lunastaa paikkansa eduskunnassa valiokuntien jäsenenä.

– Osoitin että asiat menneisyyttä. En ole ennen elämässäni saanut tällaista ohjeistusta. Olisittepa olleet siellä, se toimi ravisteluna tulevaisuutta ajatellen.