SDP:n Lindtman: Venäjän toiminta on tuonut Suomen monta askelta lähemmäksi sotilaallista liittoutumista

Venäjän toiminta on tuonut Suomen monta askelta lähemmäksi sotilaallista liittoutumista, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman. Lindtman kommentoi asiaa eduskunnan Nato-jäsenyyttä koskevan ajankohtaisselonteon käsittelyssä, joka on juuri alkanut. Lindtmanin mukaan SDP on valmis tekemään päätöksiä, jotka parhaiten takaavat Suomen ja suomalaisten turvallisuuden. SDP:n virallinen Nato-kanta muotoillaan puoluevaltuuston kokouksessa kevään aikana....

