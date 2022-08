Seineen uineen maitovalaan pelastusoperaatio alkoi

Ranskassa on aloitettu Seinejokea pitkin kauas sisämaahan uineen maitovalaan pelastaminen. Noin 800-kiloinen eläin nostettiin joesta verkkojen ja nosturin avulla proomuun, missä ryhmä eläinlääkäreitä aloitti välittömästi sen hoitamisen.

Pahasti aliravittu eläin yritetään saada kuntoon, minkä jälkeen se palautetaan mereen.

Valas havaittiin joessa viime keskiviikkona. Viime päivät se on oleillut kahden sulun välissä, runsaat sata kilometriä Englannin kanaalista sisämaahan päin.

Valaalle on yritetty tarjota ruokaa, mutta sitä ei ole saatu syömään. Asiantuntijoiden mukaan on mahdollista, että sillä on sisäisiä vaivoja.

Maitovalaat liikkuvat yleensä pohjoisen kylmillä vesillä, ja vaikka ne siirtyvätkin syksyisin etelämmäksi ruuanhakuun, niitä tavataan harvoin näin etelässä.

Seinessä maitovalas on havaittu tätä ennen kerran, vuonna 1948.