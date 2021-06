Kaikki oikein Sub klo 21.00 *** Kumpi on parempi: se, että on unelmia vai se, että ne täyttyvät? Jälkimmäisestä vaihtoehdosta saadaan lievästi makua draamakomediassa, jonka Lenka Hellstedt ohjasi Anna-Leena Härkösen romaanista. Kauneushoitolan Eeville napsahtaa loton jättipotti, mutta tuttuun suomalaiseen tyyliin hän päättää rokkarimiehensä Karin kanssa jatkaa entiseen malliin. Mitä sitten tehdään, ja mistä elämä nyt…