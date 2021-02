Seuraavana Venäjän Lavrovin hämähäkinverkkoon astelee Pekka Haavisto – EU-Borrellin pehmoilu Moskovassa johti aiemmin kriisin pahenemiseen

Moni Euroopassa kysyy, mitä järkeä on tavata Venäjän johtajia Navalnyin myrkytyksen, vapaaehtoisen kotiinpaluun ja vuosien vankilatuomion jälkeen? Mitään uutta tietoa Putinin asenteista yhteistyötä kohtaan on turha käydä tinkaamassa. Haavistolta paras mahdollinen suoritus on täysnolauksen välttäminen, arvioi Matti Posio.