Sisällissodan syttyminen Venäjällä on erittäin todennäköistä, kun Putinin aika päättyy, arvioi perussuomalaisten Luukkanen Ylelle

Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen arvioi sisällissodan syttymisen Venäjällä erittäin todennäköiseksi, kun maan nykyisen presidentti Vladimir Putinin valtakausi aikanaan päättyy.

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkijan taustan omaava Luukkanen puhuu asiasta Ylen 8 minuuttia -ohjelmassa. Hänen mukaansa vallanvaihtoa ennakoidaan jo Venäjän kulisseissa.

– Putinin ympärille ryhmittyneet joukot vannovat uskollisuutta hänelle, joka on sairas, yksinäinen ja eristetty kaveri. Jokainen yrittää vakuuttaa olevansa lojaali ja hyvä työn jatkaja.

– Varmasti joka puolella Venäjällä turvallisuusinstanssit valmistautuvat siihen. Kun Putinista aika jättää, niin alkavat yhteenotot, Luukkanen arvioi.

Luukkanen ei usko siihen mahdollisuuteen, että Venäjän eliitti voisi löytää Putinille seuraajan sopimalla.

Sisällissodan mahdollisuutta Luukkanen kertoo pitävänsä samanlaisena, kuin Venäjän ensimmäisen tsaarin, Iivana Julman jälkeisinä aikoina.

– Hänen poikansa kuolivat, jolloin tuli sekava aika, jona Venäjä ajelehti eteenpäin. Epäilen ja vahvasti luulen, että edessä on sisällissota, jossa erilaiset turvallisuuspalvelut joilla on oikeus kantaa asetta ja sotilaalliset joukot selvittelevät, kuka on tuleva Venäjän johtaja.

Luukkanen muistuttaa, että Venäjällä valta on keskittynyt presidentille ja harvoille muille hänen hallinnossaan.

– Demokraattinen vallanvaihtojärjestelmä on vain kulissi. Todellinen valta tulee pyssynpiipusta. Kaikkein vahvin tekijä on armeija.