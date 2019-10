Sisäministerin selvityspyyntö-tviittailua arvostelleet kiittelevät nyt Ohisaloa ulostulosta – Kansanedustajan mielestä "anarkismille flirttailu" jää elämään

Perussuomalaisten poliisitaustainen kansanedustaja Tom Packalén kiittelee sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr.) tämän ulostulosta poliisihallituksen selvitettyä poliisin toiminnan Turkin vastaisessa mielenosoituksessa. Ohisalo ilmoitti maanantaina olevansa tyytyväinen selvitykseen ja poliisin toimintaan mielenosoituksessa.

Packalénin mukaan Ohisalon maanantainen viesti ei kuitenkaan korjaa sitä virhettä, jonka tämä aiheutti kertomalla Twitterissä pyytäneensä poliisilta selvitystä mielenosoittajien ja sivullisten perusoikeuksien turvaamisesta. Packalénin mukaan tällainen ”populistinen” tviittailu antoi vaikutelman anarkismille flirttailusta.

– Se on viesti, joka jää elämään anarkistipiireissä. Maanantainen korjausviesti ei enää siellä leviä, koska se ei herätä intohimoja ja tunteita.

Packalénin mukaan Ohisalon tviitti oli omiaan luomaan epäluottamusta poliisia kohtaan niissä piireissä, joilla ollaan hyvin kriittisiä järjestäytynyttä yhteiskuntaa ja poliisia kohtaan. Sen sijaan muut ymmärsivät hänen mielestään heti, että poliisi toimi mielenosoituksessa oikealla tavalla.

– Täytyy katsella asioita aika värillisten silmälasien kautta, jos piti poliisin toimintaa mielenosoituksessa ongelmallisena. Tämä oli niin ilmiselvä tapaus.

Packalén pitää erittäin vakavana ja todella poikkeuksellisena sitä, ettei poliisin ohjeita ja määräyksiä mielenosoituksessa noudateta.

– Yleensä askelmerkit sovitaan yhdessä, ja se on kaikille ok.

”Sisäministerillä täysi oikeus selvitykseen”

Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne on tyytyväinen siitä, että sisäministeri hyväksyy selvityksen perusteella poliisin toiminnan Turkki-mielenosoituksessa.

– Olen iloinen, että oman ammattikuntani edustajat ovat toimineet tavalla, joka oikeusvaltiossa kestää kriittisenkin tarkastelun. Tärkeintä on nyt se, että ministeri on saanut selvityksen tapahtumista virallisen kanavan kautta. Korostan, että sisäministerillä on siihen täysi oikeus, Rinne sanoo.

Viime viikolla Rinne ihmetteli Helsingin Sanomissa (21.10.), tekikö Ohisalo selvityspyynnön vihreiden puheenjohtajan vai sisäministerin roolissa. Nyt Rinne korostaa, että hän arvosteli ainoastaan Twitteriä selvityspyynnön tekemisen kanavana.

– Twitter on väärä paikka pyytää selvitystä, koska sitä varten on virallinen johtamisjärjestelmä käytössä poliisissa. Vasta haastattelun jälkeen sain tietää, että ministeri oli kysynyt selvitystä poliisijohdolta virallista tietä jo ennen tviittinsä lähettämistä. Se on ihan oikein, ja näin pitää toimia, Rinne toteaa.

– Saahan asian nostaa esiin Twitterissä, mutta selvityspyyntöön on virallinen kanava. Missään nimessä tarkoitus ei ollut kiistää Twitterin käyttöä politiikan käymiseen. Sehän on poliittinen areena. Meitä johtava sisäministeri toimii virallisen kanavan eikä Twitterin kautta. Tässä tapauksessa Twitter on ollut tiedotusluonteinen kanava.

Poliisi seuraa tarkasti sisäministerin toimintaa

Jonne Rinne muistuttaa, että myös kansalaisilla on käytössään omat selvityskeinonsa.

– Toivoisin, että asiassa mennään eteenpäin, mutta kansalaisilla on oikeus saattaa viranomaistoiminta arvioitavaksi. En tiedä, onko joku muu kannellut poliisin toiminnasta tai tehnyt rikosilmoitusta. Silloin prosessi jatkuisi, Rinne kertoo.

Hän korostaa, että pelkästään median perusteella kenenkään on hankala saada kuvaa tapahtumista.

– Selvitykset ovat tärkeitä siksi, että ministeri saa tiedon, joka poliisilla on ollut tilanteessa ja perusteet sille, miksi päätökset yksittäisessä tilanteessa on tehty.

Rinteen mukaan poliisikunta seuraa tarkasti sisäministerin toimintaa, ja näin on myös Turkki-mielenosoituksen kohdalla.

– Mielestäni se on vain hyvä ja lisää ministerin salkun painoarvoa. Kun ministeri kertoi pyytäneensä selvitystä, pidän hienona myös sitä, että hän samalla lailla kertoo, että selvityksen perusteella poliisi on toiminut oikein. Se on myös viesti kansalaisille ministeri Ohisalolta.

Jonne Rinteen mielestä on kuitenkin syytä muistaa, että sisäministeri Ohisalo on myös vihreiden puheenjohtaja.

– Mielestäni puolueen puheenjohtajan kuuluukin hankkia kannatusta puolueelleen ja ottaa tiukasti kantaa poliittiseen keskusteluun. Poliisijärjestöjen liiton jäsenistölle ei ole välttämättä ollut selvää, että hän teki selvityspyynnön puhtaasti ministerin roolissa, Rinne kertoo.

– Meidän puoleltamme ei ole ollut moitearviota Ohisalon selvityspyynnön tekemisestä. On tärkeintä, että käytössä on ollut virallinen kanava. Sisäministeri johtaa toimintaa, ja on hyvin tärkeää, että komentoketju on sisäisesti selkeä. Totta kai selvityspyyntöihin vastataan. Voidaan todeta, että näin on tapahtunut.