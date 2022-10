Sivistystyönantajat ehdottaa toisen korkeakoulututkinnon muuttamista maksulliseksi – OKM:n kansliapäällikkö ei tyrmää avausta

Sivistan mallissa korkeakoulut saisivat periä maksuja toista samantasoista korkeakoulututkintoa suorittavalta opiskelijalta. Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoisen mukaan keskustelu aiheesta on tervetullutta.

Sivistystyönantajat (Sivista) ehdottaa, että korkeakoulut saisivat periä maksuja toisen korkeakoulututkinnon suorittamisesta. Sivistan mukaan uudistus tulisi toteuttaa seuraavalla hallituskaudella.

Sivistan elinkeinopolitiikasta vastaava johtaja Heikki Kuutti Uusitalo perustelee ehdotusta esimerkiksi sillä, että tilastojen mukaan nykyisin noin 11 prosenttia korkeakoulujen uusista opiskelijoista on jo suorittanut aiemmin samantasoisen tutkinnon.

– Tämä tarkoittaa, että vajaat 7 000 opiskelupaikkaa menee vuosittain henkilöille, joilla on jo entuudestaan korkeakoulututkinto. Tilanteessa, jossa nuorille ei riitä koulutuspaikkoja, päällekkäisen koulutuksen tukeminen julkisin varoin on kyseenalaista, Uusitalo sanoo.

Tilastokeskuksen koulutustilastojen (2020) mukaan uusista ylioppilaista opintojaan jatkaa korkeakoulussa vielä samana vuonna ainoastaan noin 38 prosenttia.

– Osuus on suorastaan katastrofaalisen pieni, ja sitä pitäisi saada nostettua, sanoo Uusitalo.

Sivistan mukaan julkiset varat tulisi ensisijaisesti suunnata siihen, että nuoret saavat suoritettua ensimmäisen korkeakoulututkintonsa.

Uusitalo myös huomauttaa, että Suomi on jäämässä tavoitteestaan, jonka mukaan puolet nuorista ikäluokista suorittaisi korkeakoulututkinnon vuoteen 2030 mennessä. Nyt osuus on 40 prosenttia.

Tuoreen vertailun mukaan koko OECD-alueella 25–34-vuotiaiden korkeakoulutusaste on noussut 2000-luvulla 21 prosenttiyksikköä 48 prosenttiin. Suomessa nuorten koulutusaste on noussut samalla ajanjaksolla vain yhdellä prosenttiyksiköllä. Suomi on vajonnut vertailussa OECD-maiden keskitason alapuolelle.

– Väestön koulutustaso ei Suomessa nouse osittain siksi, että julkisesti rahoitettuja korkeakoulututkintoja suorittavat samat henkilöt useita kertoja, näkee Uusitalo.

Uusitalo arvioi, että osalla toista tutkintoa suorittamaan valituista henkilöistä on tarkoitus suorittaa vain joitakin opintoja eli hyödyntää maksutonta tutkinto-opiskelua täydennyskoulutuksen hankkimisessa.

– Tällaiset suppeammat jatkuvan oppimisen tarpeet tulee ohjata pois tutkintokoulutuksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen ei tuoreeltaan tyrmää ajatusta toisen korkeakoulututkinnon maksullisuudesta.

– Asia on moniulotteinen. On tärkeää keskustella kaikista tavoista, joilla saisimme suomalaisten koulutustason nousuun, Lehikoinen kommentoi.

– On kieltämättä ongelma, että korkeakoulutuksella on taipumus kasautua osin samoille henkilöille.

Toisaalta Lehikoisen mukaan Suomessa tehdään jo paljon nuorten koulutustason nostamiseksi.

– Esimerkiksi ensikertalaiskiintiön vaikuttavuudesta ensitiedot ovat myönteisiä ja lisää tutkimustuloksia on tulossa.

Lehikoisen mukana Sivistan ehdotukseen vastaaminen vaatisi laajempaa vaikutusten arviointia esimerkiksi jatkuvan oppimisen kehittämisen kannalta.

– Nyt on viitteitä siitä, että toista tutkintoa ei aina tehdä loppuun ja tutkintokoulutusta käytetään osittain ilmaisena täydennyskoulutusväylänä. Pidän hyvänä, jos asiasta käynnistyy julkinen keskustelu, sanoo Lehikoinen.

Sivista painottaa, että ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittamisen pitäisi jatkossakin olla maksutonta. Lisäksi olisi edelleen maksutonta jatkaa aiempia opintoja ylemmällä tasolla.

Sen sijaan korkeakoulut saisivat halutessaan periä maksua opiskelusta niiltä opiskelijoilta, joilla on jo aiemmin suoritettuna samantasoinen tutkinto. Muutos vaatisi nykyisen yliopisto- ja ammattikorkeakoululain muuttamista.

– Maksuja voitaisiin periä esimerkiksi yliopiston maisteriohjelmassa opinnot aloittavalta aiemmin ylemmän amk-tutkinnon tai maisteritutkinnon suorittaneelta, Uusitalo sanoo.

Nykylain mukaan tutkintoon johtava koulutus on maksutonta. Kuitenkin korkeakoulut saavat periä lukuvuosimaksuja EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta saapuvia opiskelijoita. Maksut vaihtelevat 4 000 euron ja 18 000 euron välillä.

– Toista korkeakoulututkintoa suorittavilta suomalaisilta tai EU-alueelta saapuvilta opiskelijoilta lukuvuosimaksut voisivat olla reilusti alle puolet tästä, enintään 2 000 – 9000 euroa lukuvuodessa aloilla, joissa korkeakoulut haluaisivat maksuja periä. Vaihtoehtoisesti voitaisiin periä yksi könttäsumma koko tutkinnosta, Uusitalo sanoo.

Korkeakoulut saisivat itse päättää maksujen perimisestä sekä niiden suuruudesta aloittain ja oppiaineittain.

Uusitalo arvioi, että maksuja toisesta tutkinnosta käytettäisiin alkuvaiheessa aloilla, joille on kova hakupaine ja yksilöllä korkeat tulo-odotukset.

– Näitä aloja voisivat olla esimerkiksi oikeustiede, lääketiede sekä kauppatieteet.

Aloilla, joilla on merkittävä työvoimapula, kuten sosiaali- ja terveysalalla sekä varhaiskasvatuksessa, korkeakoulu voisi Uusitalon mukaan yhä tehdä sopimuksen maksuttomasta tutkintotarjonnasta opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Työttömien opiskeluun voitaisiin myöntää palveluseteli, jos opiskelun katsottaisiin hyödyttävän uuden työpaikan löytämistä. Lisäksi korkeakoulut voisivat myöntää stipendejä tai maksuttomia opinto-oikeuksia halutessaan.

– Maksut eivät myöskään koskisi niitä, jotka vaihtavat alaa ennen valmistumista.

Uusitalo arvioi, että jos toisen tutkinnon suorittamisesta tulisi maksullista, tämä ohjaisi korkeakouluja kehittämään lisää jatkuvan oppimisen tarjontaa työelämän tarpeista lähtien.

– Tätä täydennyskoulutusta voitaisiin koota tiettyihin moduuleihin. Aikuisten täydennyskoulutuksen kustannukset kuuluvat osin yksilölle, osin työnantajalle ja osin julkiseen rahoitukseen, Uusitalo painottaa.