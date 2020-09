Skopjesta lennetään Turkuun taas lokakuun alussa – Wizz Air olisi voinut aloittaa lennot jo nyt

Unkarilaisen halpalentoyhtiön Wizz Airin verkkosivuilta voi ostaa lokakuun 6. päivälle lentolipun Pohjois-Makedonian Skopjesta Suomen Turkuun. Lentoyhteys avataan tällöin uudelleen.

Suomen liikenne- ja viestintävirasto Traficom keskeytti lennot 28. elokuuta kahdeksi viikoksi niin, että katko päättyi virallisesti viime torstaina. Keskeytyspäätös tehtiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lausunnon perusteella. Skopjesta ehti lentää Suomeen loppukesän aikana yli 60 koronavirustartunnan saanutta henkilöä.

Turun lentoaseman päällikkö Juha Aaltonen ja Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki toteavat lentojen uudelleen aloittamisen lokakuisen ajoituksen johtuvan lentoyhtiön ratkaisusta. Suomen viranomaisten puolesta lennot olivat voineet jatkua jo nyt.

Saarimäki kuitenkin korostaa, että tilanne on terveysviranomaisten jatkuvassa seurannassa. Asioiden niin vaatiessa sekä Skopjen-lentoihin että muihin lentoyhteyksiin on mahdollista kohdistaa uusia rajoitustoimia.

– Nyt terveysviranomaiset eivät ole indikoineet, että sellaisille olisi tarvetta, Saarimäki toteaa.

– Valmiudet meillä kyllä on, jos asetelma muuttuu siihen suuntaan.

Saarimäen mukaan terveysviranomaisten linjattaviksi jäävät myös Skopjesta lokakuussa saapuviin lentomatkustajiin kohdistuvien mahdollisten karanteenitoimien ja testausten laatu sekä taso. Koronatilanne voi muuttua neljässä viikossa niin paljon, että asiaa on liian aikaista ennakoida.

Balkanilla paljon punaisia maita

Tällä hetkellä Pohjois-Makedonia kuuluu Euroopan punaisiin koronamaihin. Runsaan kahden miljoonan asukkaan valtiossa on todettu lähes 16 000 vahvistettua tartuntaa ja 650 koronasta johtunutta kuolemaa.

Viime viikkoina maassa on ollut vahvistettuja uusia tautitapauksia päivittäin satakunta. Edellisen kahden viikon tartuntamäärä 100 000 asukasta kohti on 70,3. Näin olleen Pohjois-Makedoniasta saapuvien matkustajien on Suomen hallituksen uuden linjauksen mukaan ainakin toistaiseksi jäätävä Suomessa omaehtoiseen karanteeniin. Uusi raja on 25 tautitapausta 100 000 asukasta kohti edellisen kahden viikon ajalta.

Jatkossa maasta tulevilta saatetaan vaatia myös todistus negatiivisesta koronatestistä.

Balkanilla on useita muitakin rajan selvästi ylittäviä maita. Esimerkiksi Montenegrossa vastaava suhdeluku luku on peräti 308,8. Kroatiassa se on 83,7, Albaniassa 69,3 ja Bosniassa ja Hertsegovinassa 111,2.

Suomen luku oli syyskuun alkupuoliskolla 9,1.

Traficomille pysyvä toimivalta?

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan lakipakettia terveysturvallisuuden nykyistä paremmaksi huomioimiseksi merenkulussa ja ilmailussa sekä henkilöliikenteessä ja näiden terminaaleissa ja asemilla. Lisäksi valmistellaan ehdotusta tartuntatautilain muuttamiseksi liikenteen toimialalla.

– Lentoyhteyden katkaiseminen hillitsee matkailua vaarallisiin maihin, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) totesi ministeriön tiedotteessa elokuun lopussa.

– Parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriön vetämä rajanylityspisteiden terveysturvallisuusryhmä selvittää, millä keinoilla välilaskun kautta saapuvien matkan lähtömaa saadaan selvitettyä rajoilla.

Ministeriössä meneillään olevassa lainvalmistelussa selvitetään, voidaanko Traficomille antaa pysyvä toimivalta tietyissä rajatuissa tapauksissa rajoittaa tai kieltää esimerkiksi jokin lentoreitti.

Muutoksella toteutettaisiin EU:n lentoliikenneasetuksen mahdollistamat rajoitustoimet. Lentoliikenneasetuksessa määritellään olosuhteet, jolloin lentoyhtiön oikeutta lentää voidaan lyhytaikaisesti rajoittaa.