Venäläiset agentit uskovat presidentti Vladimir Putinin olevan parantumattomasti sairas. Asiasta kertoo “erittäin salainen muistio”, josta uutisoi brittiläinen Sky News. Uutiskanava kertoo New Lines -lehden raportoivan äänitallenteesta, jossa puhuu Kremliä lähellä oleva oligarki. Hän kuvailee Putinin sairastavan verisyöpää. Turvallisuusvirasto FSB:n sisällä on kehotettu olemaan uskomatta tietoa – joskin Sky Newsin mukaan käymässä on juuri päinvastoin. Lehden mukaan...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja