Soini palasi julkisuuteen seitsemän kuukauden tauon jälkeen: Nukuttaa hyvin ja on hirveän hyvä olla, kilojakin on lähtenyt

Vanhan ylioppilastalon musiikkisalin takaseinällä komeilee teos Väinämöisen soitto. Se on Robert Wilhelm Ekmanin vuosien 1857 ja 1866 välillä maalaama suurikokoinen Kalevala-aiheinen öljyvärimaalaus, joka esittää Väinämöistä soittamassa kannelta erilaisten taruhahmojen ympäröimänä.

Maanantaiaamuna teoksen edessä soitti omaa kanneltaan eli sanaista arkkuaan entinen sinisten ulkoministeri, perussuomalaisia 20 vuotta johtanut Timo Soini.Taruhahmoja ei nähty, mutta sitäkin innokkaampi mediajoukko.

Takki on väljä

Soini palasi julkisuuteen ensimmäisen kerran sitten kevään. Aineena oli hänen kirjoittama kirja populismista. Populismin syntyä ja sen eri muotoja mediaa kiinnosti enemmän Soinin henkilökohtaiset kuulumiset viimeisten seitsemän kuukauden ajoilta.

– Nukuttaa hyvin ja on hirveän hyvä olla. Painoa on lähtenyt kuusi kiloa, takki on väljä, hyväntuulinen Soini kertoi.

Perustin hyvän puolueen

Soinilta tivattiin, miksi hän ei käsittele kirjassaan perusteellisemmin perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-ahoa ja hänen nousuaan puolueen johtoon.

– Tein sen tarkoituksella. Olen vähän jäävi ottamaan kantaa asiaan. En kannata häntä, mutta en myöskään vastusta, hän muotoili.

Hän jatkoi, että puolue on nyt erilainen kuin minkä hän perusti aikoinaan, ja että puolue menee nyt eri suuntaan.

– Perustin silloin niin hyvän puolueen Raimo Vistbackan ja Urpo Leppäsen kanssa, että kyllä sitä Halla-ahokin pystyy johtamaan, hän laukaisi.

Ei rasismia puheissa

Kysymysten joukossa vilahtivat myös termit rasismi ja vihanlietsonta.

Soinilta tuli vastaus kuin kaupan hyllyltä.

– En ole sanonut mitään rasistista, eikä minua ole koskaan rasismista tutkittu, syytetty puhumattakaan että olisi tuomittu. Kannan omat syntyni, mutta en muiden. Totta kai puheenjohtajana olen kantanut vastuun siitä, millainen puolue on, ja mitä se tekee.

Perussuomalaiset jakaantuivat kesällä 2017 sinisiin ja perussuomalaisiin. Julkisuuteen välittyi kuva, jonka mukaan ryhmien välit olivat viileät.

Välit ovat hyvät

Soini tähdentää, että hän on kaikkien kanssa hyvissä väleissä, ja oli myös silloin, kun puolue jakaantui.

– Ei kukaan ole tullut mun nenän eteen asioista valittamaan. Mutta kaikki tuo on mennyttä ja minä elän omaa aikaani, ja he omaansa.

Hän ei malta olla toteamatta, että perussuomalaiset eivät pääse Veikko Vennamosta, ei Soinista, eikä aikanaan myöskään Halla-ahosta.

– Näin se vaan on. Kun aikaa kuluu, niin historiaa seuratessa asiat loksahtavat omiin lokeroihinsa.

Hän toteaa, että Perussuomalainen -lehden ja Suomen uutisten verkkolehden päätoimittaja Matias Turkkila on tätä nykyä puolueen ”aivot”.

Salaperäinen vaalista

Soini ilmoitti keväällä jättävänsä politiikan. Päätös on pitänyt, mutta hän kohahdutti yleisöä maanantaina presidenttipuheilla.

Hän heitti, että seuraavat mielenkiintoiset vaalit ovat vuoden 2024 presidentinvaalit.

– Aika moni puolue tarvitsisi hyvän presidenttiehdokkaan.

Kun Soinilta tilaisuuden jälkeen kysyttiin, olisiko hän mahdollisesti itse kiinnostunut ehdokkuudesta, hän remahti nauruun.

Toisessa yhteydessä samaisessa tiedotustilaisuudessa hän viittasi entiseen puolustusministeri Jussi Niinistöön (sin.) kehuen häntä hyväksi mieheksi.

Niinistöä on soviteltu aika ajoin presidenttiehdokkaaksi eri yhteyksissä.

Kirjoitan vastakin

Soini aikoo kirjoittaa jatkossakin. Onko tulossa muisteloita ulkoministerikaudelta?

Ei ainakaan vähään aikaan.

– On moraalisesti ryhdikkäämpää, etten kirjoita nyt, kun seuraaja on vasta tarttunut auran varteen. Toki aineistoa riittäisi.

Olen soinisti

Soini piti runsaan puolen tunnin luennon populismista. Hän kertoi kahlanneensa 30 vuoden aikana kymmeniä, jopa satoja määritelmiä populismista.

– Usein määritellään, että populismi on asioiden yksinkertaistamista. Jos näin ajattelee, niin kirjani ei ole häntä varten.

Soini pitää parhaana määritelmänä populismista sitä, että valta on kansalla, kansalaisella ja ihmisellä.

Hän kertoo itse olevansa vennamolainen populismi, soinisti.

Omasta itsestään populistina hän kertoi esimerkin EU-vaaleista vuodelta 2009.

– Aluksi muut puolueet eivät saaneet oikein mitään keskustelua aikaiseksi. Kun ehdokkaana oli Soini, niin johan alkoi tapahtua. Kaikki kävivät kimppuuni ja julkisuus oli taattu. Ei tarvittu senttiäkään rahaa.

Konsultiksi, mikä ettei

Soini kertoo esimerkiksi ajankohtaisesta ruokakeskustelusta.

– On populisti, joka sanoo, että syö makkaraa, ostaa grillihiiliä ja ajaa bensakoneella hirvimetsälle. Toisella puolelle on vihreitä edustava puppulisti, joka puputtaa salaattia ja haluaa kieltää toiselta porukalta syömiset ja ajot.

– Kun kokoomus haluaa poistaa maidon kouluista tai keskusta puhuu kotimaisen ruoan suosimisesta, niin arvatkaa, sataako näiden puolueiden laariin mitään? Ei sada. Kaikki menevät näille kahdelle ensi mainitulle.

Hän jatkaa, että maailmalla operoivat yritykset ovat hölmöjä, kun ne eivät pyydä populisteja konsulteiksi.

Olisiko Soini valmis tällaiseksi hyväpalkkaiseksi konsultiksi, jos joku kysyisi?

Hän kertoi olevansa valmis.