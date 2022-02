SOK on ilmoittanut vetäneensä myynnistä yhden erän tuotetta Kotimaista Miedosti Suolattu Kanan Fileesuikale, 700g, Ruokavirasto tiedottaa. Takaisinveto koskee vain erää, jonka viimeinen käyttöpäivä on 1.3.2022. Takaisinveto tehdään, koska joihinkin pakkauksiin on päätynyt tuotantolaitteistossa hajonneen kumitiivisteen paloja. Tuotetta on myyty 16.2.2022 alkaen S-ryhmän Prisma-, S-market-, Sale- ja Alepa -myymälöissä....

