Somepersona Juri Dud taistelee Venäjän oikeusministeriötä vastaan

Venäläinen somepersoona Juri Dud on nostanut kanteen Venäjän oikeusministeriötä vastaan, venäläinen verkkolehti Gazeta ru kertoo . Bloggaaja Dudin mukaan hänelle ei ilmoitettu asianmukaisesti, että hänet on nimetty ulkomaiseksi agentiksi. Kanteen on vahvistanut tuomioistuimen lehdistöpalvelu. Korvausvaatimusta on tarkoitus käsitellä ensi viikon torstaina moskovalaisessa tuomioistuimessa. Somepersoona vaatii, että oikeusministeriön prosessi todetaan laittomaksi, koska hänelle ei lähetetty ilmoitusta...

