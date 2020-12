Sosiaali- ja terveysministeri Pekonen: Suojavarusteiden varautumistaso oli laadittu influenssaepidemian kaltaisen pandemian torjuntaan

– Oikeuskanslerin huomiot ovat tärkeitä. Olemme myös tunnistaneet ne asioiksi, joita on ollut syytä kehittää sekä nyt kriisin aikana että tulevaisuudessa, jotta olemme mahdollisimman hyvin valmistautuneita myös mahdollisiin tuleviin pandemioihin.

Näin kommentoi sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) oikeuskansleri Tuomas Pöystin ratkaisua, joka koskee sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön toimia suojainvarusteiden hankinnassa ja varastoinnissa.

Oikeuskanslerin mukaan ministeriöiden välinen yhteistyö ei viime keväänä koronaepidemian ensimmäisen aallon alkuvaiheessa toiminut tehokkaasti. Sosiaali- ja terveysministeriön sisäinen vastuunjako ei myöskään ollut riittävän selkeä.

Pandemian kaltaiseen tilanteeseen ei osattu varautua etukäteen.

Tilannekuva päivittyy jatkuvasti

Pekosen mukaan tärkeitä edistysaskeleita tuosta tilanteesta on otettu.

– Olemme luoneet materiaalista varautumista ja varastotilannetta koskevan seurantajärjestelmän yhteistyössä sairaanhoitopiirien ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa, ja nyt materiaalinen tilannekuva päivittyy jatkuvasti, hän kertoo sähköpostitse Lännen Medialle.

Pekosen mukaan vuonna 2013 laaditun sosiaali- ja terveysministeriön pandemiasuunnitelman tavoiteltava suojavarusteiden varautumistaso oli laadittu influenssaepidemian kaltaisen pandemian torjuntaan.

– Koronapandemia on ollut maailman mittakaavassa uudenlainen uhka ja Suomen vuonna 2013 influenssapandemioiden kaltaisiin tilanteisiin määritelty varautumistaso on osoittautunut osin riittämättömäksi tähän pandemiaan. Tilanne on kuitenkin saatu korjatuksi viranomaisten tiiviillä yhteistyöllä pandemian kuluessa, Pekonen kertoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön työnjaon mukaan Pekoselle kuuluu kriisiin varautuminen ja sen suunnittelu sekä ohjaaminen. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastaa kriisin hoidosta.