Sosiaali- ja terveysministeriössä mahdollinen korona-altistus: Krista Kiuru ja ministeriön henkilöstöä etätöihin

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on jättäytynyt etätöihin ja menee koronavirustestiin, kertoo valtioneuvoston viestintäosasto.

Varotoimen syynä on sosiaali- ja terveysministeriössä havaittu mahdollinen altistuminen koronavirukselle. Työtehtävissä mahdollisesti altistuneita henkilöitä on muutamia, ja myös he työskentelevät nyt etänä.

Ministeri Kiuru jatkaa virkatehtäviensä hoitamista etänä toistaiseksi.

Aiemmin muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd.) on hoitanut ministerintehtäviään etänä niin ikään mahdollisen korona-altistuksen vuoksi.