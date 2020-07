Sotalaivat syntyvät Raumalla suojassa katseilta – "Emme ota kantaa, kuka siellä on hitsaamassa"

Puolustusvoimat on tilannut neljä uutta monitoimikorvettia Rauma Marine Constructions Oy:ltä. RMC toteuttaa laivat telakallaan Raumalla, ja sen osuus rakentamisurakasta on 647,6 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,3 miljardia euroa. Puolustushallinto...