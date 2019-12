Sotilas avasi tulen Pearl Harborissa – tappoi kaksi sekä itsensä

Yhdysvaltojen laivaston sotilas tappoi kaksi ihmistä Pearl Harborin sotilastukikohdassa Havaijilla.

– Vahvistamme, että kaksi uhreista on kuollut. Yhden tila on vakaa ja hän on hoidettavana paikallisessa sairaalassa, kertoo kontra-amiraali Robert Chadwick uutistoimisto Reutersille.

Chadwickin mukaan hyökkääjä ampui tämän jälkeen itsensä. Hänet on tunnustettu USS Columbia -ydinsukellusveneen miehistön jäseneksi. Armeija ei julkaissut ampujan tai uhrien nimeä.

Armeijatukikohta on kuitenkin ilmoittanut Twitter-tilillään, että kaikki uhrit olivat puolustusministeriön palveluksessa olevia siviilejä.

Hawaii News Now -uutisohjelma haastatteli nimetöntä todistajaa, joka kertoi kuulleensa ammuskelua tukikohdan telakalta päin. Kun hän nosti katseen työpöydästään, hän näki ammuskelijan ampuvan itsensä. Todistajan mukaan ampuja oli pukeutunut laivaston univormuun.

Hyökkäys vuosipäivän alla

Ampuminen sattui kolme päivää ennen Pearl Harborin hyökkäyksen 78. vuosipäivää. Japanin hyökkäys tukikohtaan sai Yhdysvallat liittymään toiseen maailmansotaan.

Tukikohta on yhteinen ilmavoimien ja merivoimien tukikohta ja sijaitsee 13 kilometrin päässä Havaijin pääkaupungista Honolulusta.

Havaijin kuvernööri David Ige lähetti surunvalittelunsa Twitterissä tapauksen jälkeen. Hän sanoi Valkoisen talon ottaneen yhteyttä ja tarjonneen liittovaltion viranomaisten apua tutkintaan.